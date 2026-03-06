Ключевые моменты:

В Березовском районе простились с военнослужащим ВСУ, пулеметчиком штурмового подразделения Владиславом Толмачовым.

Защитник погиб 26 февраля 2026 года в боях возле Белицкого Донецкой области.

У защитника не было близких родственников, его провожали в последний путь жители громады.

Как рассказали в Николаевском сельсовете Березовского района, Владислав Толмачев родился в 1983 году. Он переехал в Черновскую громаду, спасаясь от войны. А после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Службу проходил в составе 4-й штурмовой роты воинской части А4640.

Жизнь штурмовика оборвалась 26 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области, возле населенного пункта Белицкое.

Трагедия Владислава коснулась сердец местных жителей еще и потому, что у бойца не осталось близких родственников. Николаевский сельсовет обратился к жителям Николаевки, Новопетровки, Антонюков и других сел с призывом стать для погибшего воина семьей в его последний час.

Прощание состоялось сегодня, 6 марта. Несмотря на отсутствие кровных родных, Владислава Толмачева проводили в последний путь с высшими воинскими почестями.