Ключевые моменты:

Одесса – единственный город Украины для морского отдыха и оздоровления со всей страны.

Ремонт Трассы здоровья начал социально ответственный бизнес по договоренности с властями.

Участок: от пляжа Ланжерон до аллеи Аркадии.

Комфортные прогулки и спорт у моря

Одесса стала единственным городом в Украине, куда съезжаются люди со всей страны на морской отдых и оздоровление. Глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что социально ответственный бизнес по договоренности с местными властями начал ремонт на Трассе здоровья. Ведь именно эта локация является популярным местом для прогулок по одесситам и туристам.

Лисак подчеркнул, что ремонт происходит вне бюджетных средств. Добавим, что на участке от пляжа Ланжерон до входа в аллею Аркадии заменят дорожное покрытие, разметку, зоны отдыха (скамейки и урны), а также уличное освещение. Для ремонта дорог используют современные технологии.

Эти усилия направлены на то, чтобы вовремя подготовить инфраструктуру к пиковому сезону и создать удобные условия для прогулок и спорта у моря.

К слову, ремонтные работы будут продолжаться без перерыва движения велосипедоходного маршрута.