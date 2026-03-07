Ключевые моменты:
- Лидер спроса: тюльпаны – главный хит до 8 марта в Одессе.
- Цены на цветы в студии: от 60 грн/шт.
- Дистанционный выбор цветов через видеозвонок.
- Цены на Привозе дешевле.
Букеты, горшки и тюльпаны: как изменился цветочный рынок Одессы
В преддверии Международного женского дня цветочный рынок Одессы оживляется, несмотря на войну и ограниченный бюджет. Горожане продолжают дарить цветы, но выбирают взвешенно и рационально. По информации «Новости.LIVE», в студиях предлагают широкий выбор — от роз до экзотических ранункулюсов. Продавцы рассказывают, что до 8 марта в основном берут тюльпаны.
Цены в цветочных студиях:
- Тюльпан — 60 грн/шт
- Роза — 120 грн
- Кустовая роза/хризантема — 130 грн/ветка
- Ранункулюс — 300 грн, пион — 250 грн, гортензия — 300-400 грн
- Букеты от 1000 грн., боксы до 3500 грн.
В общем, цветы продают украинские, также есть импорт (Голландия). Логистика сложна, но стабильна. К слову, голландские тюльпаны более мелкие, наши — выше и лучше.
Стоит отметить, что из-за войны изменился и выбор цветов. Часто покупают цветы дистанционно. Ведь мужчины не всегда могут лично прийти в магазин. Видеозвонки стали обычной частью торговли. То есть покупают букеты по видеосвязи
«Раньше мужчины сами приходили, а теперь по видеосвязи показывают женщинам букеты. Он смотрит, говорит — вот этот мне нравится. Перебрасывает деньги, она платит, а я вручаю ей букет от ее мужа», — рассказывает продавец Ирина.
Что касается цен на Привозе, то здесь немного дешевле.
- Тюльпан — 40 грн
- Роза — от 40 грн
- Ирис — 50 грн
- Фрезия (20 шт) – около 500 грн.
Также мужчины часто покупают растения в горшках. Это практичный вариант:
Тюльпан/роза — 350 грн
- Цикламен — 200-300 грн
- Гиацинт — 100-200 грн
- Фиалки – от 50 грн.
