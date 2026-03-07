Ключевые моменты:

Лидер спроса: тюльпаны – главный хит до 8 марта в Одессе.

Цены на цветы в студии: от 60 грн/шт.

Дистанционный выбор цветов через видеозвонок.

Цены на Привозе дешевле.

Букеты, горшки и тюльпаны: как изменился цветочный рынок Одессы

В преддверии Международного женского дня цветочный рынок Одессы оживляется, несмотря на войну и ограниченный бюджет. Горожане продолжают дарить цветы, но выбирают взвешенно и рационально. По информации «Новости.LIVE», в студиях предлагают широкий выбор — от роз до экзотических ранункулюсов. Продавцы рассказывают, что до 8 марта в основном берут тюльпаны.

Цены в цветочных студиях:

Тюльпан — 60 грн/шт

Роза — 120 грн

Кустовая роза/хризантема — 130 грн/ветка

Ранункулюс — 300 грн, пион — 250 грн, гортензия — 300-400 грн

Букеты от 1000 грн., боксы до 3500 грн.

В общем, цветы продают украинские, также есть импорт (Голландия). Логистика сложна, но стабильна. К слову, голландские тюльпаны более мелкие, наши — выше и лучше.

Стоит отметить, что из-за войны изменился и выбор цветов. Часто покупают цветы дистанционно. Ведь мужчины не всегда могут лично прийти в магазин. Видеозвонки стали обычной частью торговли. То есть покупают букеты по видеосвязи

«Раньше мужчины сами приходили, а теперь по видеосвязи показывают женщинам букеты. Он смотрит, говорит — вот этот мне нравится. Перебрасывает деньги, она платит, а я вручаю ей букет от ее мужа», — рассказывает продавец Ирина.

Что касается цен на Привозе, то здесь немного дешевле.

Тюльпан — 40 грн

Роза — от 40 грн

Ирис — 50 грн

Фрезия (20 шт) – около 500 грн.

Также мужчины часто покупают растения в горшках. Это практичный вариант:

Тюльпан/роза — 350 грн

Цикламен — 200-300 грн

Гиацинт — 100-200 грн

Фиалки – от 50 грн.

