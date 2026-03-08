Ключевые моменты:

Дрон РФ атаковал поезд «Киев – Сумы» в Сумской области – поврежден локомотив.

Ночью Россия выпустила по Украине 2 ракеты «Искандер-М» и 117 дронов; ПВО сбила 98 БпЛА.

Беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае, Белгороде и оккупированном Донецке.

ВСУ поразили «Панцирь-С1», катер БК-16 и пункты управления дронами; потери армии РФ за сутки – около 930 военных.

Российский беспилотник атаковал поезд «Киев – Сумы» с двумя сотнями пассажиров

Сегодня утром, 8 марта, в Сумском районе российский беспилотник (БрЛА) ударил по составу «Киев – Сумы».

Как сообщили в областной прокуратуре, в момент удара в поезде находились около 200 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате атаки был поврежден тепловоз. Движение поезда временно остановили, поскольку из-за повреждения тепловоза поезд не мог продолжать маршрут.

Впоследствии к составу присоединили другой локомотив, который доставил пассажиров до конечной станции.

На месте работают соответствующие службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Правоохранители документируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, этой ночью российские террористы атаковали Украину 2 баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 117 ударными БпЛА.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 98 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 11 локациях.

Напомним, в ночь на 7 марта Российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Украине. В результате ракетного удара по Харькову погибли как минимум 11 человек, в том числе двое детей

Ночная «бавовна»: горела станция «Армавир», под ударом энергообъекты и склад дронов

Этой ночью добрые дроны массированно атаковали Краснодарский край России. В результате вспыхнула станция «Армавир».

«Армавир» – узловой объект трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, накапливается в резервуарном парке и отгружается по железной дороге.

Там временем Белгород ждет очередной блэкаут – там дроны атаковали энергетические объекты.

А во временно оккупированном Донецке сегодня утром был атакован склад БпЛА «Герань-2». Сообщается о вторичной детонации.

Поражены ЗРГК «Панцирь-С1», катер БК-16 и пункты управления врага

По официальной информации Генштаба ВСУ, в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 7 марта и в ночь на 8 марта нанесли серии поражений по военным объектам противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ.

В результате поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного на территории временно оккупированного Крыма. Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, Силы обороны нанесли серию поражений по пунктам управления противника. В частности, поражен пункт управления БпЛА «Орион» в районе Красносельского (Крым), пункт управления БпЛА в Дунайке (Белгородская обл. РФ), пункт управления БпЛА в районе Гуляйполя (Запорожская обл.), а также пункт управления БпЛА в Селидовом (Донецкая обл.).

Среди прочего поражены командно-наблюдательные пункты подразделений российского агрессора в районах Нижнего Рогачика Запорожской области, Новопетриковки, Волновахи и Селидово Донецкой области.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

«Системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и военной инфраструктуры противника ослабляет его возможности по управлению войсками, координации беспилотных систем и ведению боевых действий», – добавили в военном командовании.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек. Также враг потерял пять танков, шесть боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 19 ракет, 289 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

