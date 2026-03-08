Ключевые моменты:

Вечером 8 марта в Одессе прогремел сильный взрыв вскоре после объявления воздушной тревоги.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистических ракет с территории оккупированного Крыма.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе Великодолинского.

Также сообщалось о движении дрона-камикадзе «Шахед» в сторону Затоки.

Тревога в Одесском районе была объявлена в 19:35. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Мониторинговые каналы проинформировали об угрозе для Черноморска.

И уже в 19:39 одесситы услышали взрыв.

Предварительно, «прилет» случился в Великодолинском, но официальная информация пока не поступала.

В настоящее время сообщается о новом выходе баллистики в сторону Черноморска-Великодолинского. И в 19:59 грянул повторный взрыв.

В то же время стало известно о движении «шахеда» в сторону Затоки. Тревога продолжается.

