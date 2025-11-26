Ключевые моменты:

В Киеве разоблачили мошенническую группировку из Одесской области, которая годами собирала донать под именем известного Героя Украины.

Злоумышленники публиковали реальные видео военного, чтобы ввести в заблуждение.

Среди организаторов был и несовершеннолетний, все они под следствием.

За мошенничество волонтерам грозит до восьми лет лишения свободы.

Создавали фейковые аккаунты

За информацией пресс-службы Национальной полиции Украины, правоохранители разоблачили злоумышленников из Одесской области, которые обманывали граждан, создавая фейковые аккаунты в соцсети TikTok от имени украинского воина — Героя Украины.

Стоит отметить, что мошенники собирали деньги на протяжении 2024-2025 годов. Все это происходило под предлогом помощи армии, а затем присваивало средства для собственных нужд.

Добавим, что разоблачение этой схемы стало возможным благодаря тщательной работе стражей порядка, которые выяснили, что мошенники использовали настоящие видео Героя Украины, чтобы вызвать доверие у подписчиков и привлекать донаты украинцев.

В общей сложности, на счета мошенников поступили пожертвования по меньшей мере от семи человек. Организаторами оказались жители Одесской области, среди которых был и подросток. Во время обысков изъяли мобильные устройства и банковские карты, ставшие доказательствами преступления.

«Волонтерам» грозит лишением свободы до восьми лет.