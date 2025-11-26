Ключевые моменты:
- В Одессе переменная облачность без осадков.
- Температура ночью 11-13°C, днем 14-16°C, по области: ночью 8-13°С тепла, днем 14-19°С.
- В Одесской области местами возможны дожди, особенно днем.
- Ночь и утро могут быть туманными с видимостью на дорогах 200-500м.
Погода в Одессе
Температура воздуха ночью в областном центре будет держаться на отметках 11-13°С, а днем поднимется до 14-16°С.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Напомним водителям, 27 ноября частично перекроют улицу Новосельского.
Погода в Одесской области
В Одесской области погода также будет переменной, днем местами возможны небольшие дожди.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13°С тепла, днем 14-19°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
