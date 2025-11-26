Ключевые моменты:

  • В Одессе переменная облачность без осадков.
  • Температура ночью 11-13°C, днем ​​14-16°C, по области: ночью 8-13°С тепла, днем ​​14-19°С.
  • В Одесской области местами возможны дожди, особенно днем.
  • Ночь и утро могут быть туманными с видимостью на дорогах 200-500м.

Погода в Одессе

Температура воздуха ночью в областном центре будет держаться на отметках 11-13°С, а днем ​​поднимется до 14-16°С.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Одесской области

В Одесской области погода также будет переменной, днем ​​местами возможны небольшие дожди.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°С тепла, днем ​​14-19°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

