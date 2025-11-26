Ключевые моменты

Стартовала подписка на газету «Одесская Жизнь» на 2026 год;

Оформить подписку можно онлайн.

Началась подписка на печатную версию «Одесской Жизни»

Подписка на первое полугодие 2026 года уже открыта.

Чтобы не пропустить всю самую свежую информацию о коммунальных тарифах, транспорте, переименовании улиц, истории города, интересных людях и исторических персонажах, связанных с ним, — не откладывайте оформление!

Оформить подписку на сайте «Укрпочты» уже можно онлайн, а с 27 октября это можно будет сделать в почтовых отделениях по печатным каталогам. Подписка по «Каталогу региональных медиа Украины на 2026 год (I полугодие)» продлится до 25 декабря 2025 года. Подписной индекс «Одесской Жизни»: 96217.

Как подписаться на газету «Одесская Жизнь» с телефона

Чтобы оформить подписку на газету онлайн, нужно сделать несколько простых шагов:

Перейдите на страницу «Одесской Жизни» в «Каталоге региональных изданий Одесской области» Укрпочты. Выберите месяцы, в течение которых хотите получать газету (минимальный срок подписки — один месяц). Нажмите «Добавить в корзину». Проверьте правильность данных и нажмите «Оформить». Заполните свои данные и нажмите «Продолжить» и «Оплатить».

После завершения оформления подписки на вашу электронную почту, указанную при регистрации, придут два документа:

квитанция об успешной оплате; абонемент на подписку с вашими данными, индексом и названием издания, адресом доставки.

Эти документы нужно будет предъявлять, если возникнут вопросы по доставке газеты.

Газета «Одесская Жизнь» выходит еженедельно. Стоимость подписки за месяц — 60 гривен, за три месяца — 180 гривен, за полгода — 360 гривен, за год — 720 гривен.

Кроме того, Укрпочта взимает стоимость приема подписки — независимо от количества месяцев она составляет 20 гривен.

