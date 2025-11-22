Ключевые моменты:
- Активисты инициативы «Гроші на ЗСУ» провели очередную акцию у городской военной администрации.
- Основной лозунг мероприятия: «Деньги на ВСУ должны быть приоритетом бюджета Одессы на 2025 год».
- Цель акции – напомнить местным властям о необходимости первоочередного финансирования армии в условиях войны.
- Подобные протесты проходят регулярно и стали частью постоянного гражданского давления на власть.
«Деньги на ВСУ должны быть приоритетом бюджета Одессы на 2025 год» – таким был лозунг сегодняшней акции, сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».
Цель сегодняшнего мероприятия, как и десятков если не сотен предыдущих – напомнить местным властям о том, какие должны быть приоритеты во время войны.
Автор фото – Наталья Михайленко
