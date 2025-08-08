Ключевые моменты:

28 лет назад Валерий Залужный окончил военный вуз в Одессе, который тогда назывался Одесский институт Сухопутных войск (сейчас Одесская военная академия).

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании, вспомнил, как получил первые офицерские погоны и золотые медали выпускников.

Залужный отметил, что тогда они еще не знали, что им придется воевать в самой страшной войне следующего века. Он поблагодарил собратьев и почтил погибших офицеров.

Воспоминания Залужного о дне выпуска

«Ровно 28 лет назад именно в этот день под звуки оркестра мы в последний раз провели взглядами Боевое знамя нашего военного института. В наших руках были золотые медали, дипломы, а на плечах — такие желанные первые офицерские погоны», — написал Валерий Залужный в Facebook.

Он вспомнил, как их рота в последний раз проходила мимо трибуны плаца, а молодые офицеры пытались запомнить этот момент. «Тогда мы еще не знали… Не знали, что воевать в самой страшной войне будущего века будем именно мы — счастливые выпускники такого далекого 1997 года».

Напомним, что Валерий Залужный является выпускником Одесского института сухопутных войск, который впоследствии превратился в Одесскую военную академию. Но на этом образовательные связи бывшего главнокомандующего ВСУ с Одессой не закончились. В 2023 году «Железный генерал», как его еще называют, защитил диссертацию в Одесской юридической академии и стал доктором философии в области права.

«Железный генерал» выразил уважение к собратьям

Залужный поздравил однокурсников с 28-й годовщиной выпуска и назвал их «цветом нации и основой Сил обороны в войне с проклятым врагом». Он поблагодарил всех, кто служил и воевал вместе с ним, и отдельно вспомнил тех, кто погиб на поле боя.

«Светлая память Героям», — добавил он.

Редкое фото Залужного

В архиве «Одесской Жизни» сохранилось редкое фото тогда еще курсанта 2-го курса ОИСВ Валерия Залужного. Это фотография из газеты «Слава и Честь» Южного оперативного командования, где в заметке говорится о том, что будущий главнокомандующий имеет хорошие оценки и грамотно действует в полевых условиях. Как показали будущие события, автор той заметки был прав.

