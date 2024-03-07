Залужный на новой должности: куда назначен экс-главнокомандующий ВСУ

В четверг, 7 марта 2024 года, Президент Украины утвердил Валерия Залужного в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Министерство иностранных дел Украины уже обратилось к британской стороне с соответствующим запросом на подтверждение новой кандидатуры.
Напомним, 8 февраля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он встретился с ним, поблагодарил за два года защиты Украины, и предложил и в дальнейшем быть в команде.
Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины стал командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
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