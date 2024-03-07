Новости Одессы и Одесской области

Залужный на новой должности: куда назначен экс-главнокомандующий ВСУ

Залужный на новой должности: куда назначен экс-главнокомандующий ВСУ

В четверг, 7 марта 2024 года, Президент Украины утвердил Валерия Залужного в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Министерство иностранных дел Украины уже обратилось к британской стороне с соответствующим запросом на подтверждение новой кандидатуры.

Напомним, 8 февраля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он встретился с ним, поблагодарил за два года защиты Украины, и предложил и в дальнейшем быть в команде.

Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины стал командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua