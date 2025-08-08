Ключевые моменты:

В микрорайоне Одессы построят садик на 110 мест с современными условиями

Стоимость строительства превышает 156 миллионов гривен, часть уже профинансирована

Что известно о новом детском саде

По проекту, общая площадь застройки составит более 1 100 м², а территория благоустройства — почти 4 500 м². Планируется обустройство просторных групповых площадок, спортивных зон и озеленения, а также создание доступных условий для маломобильных детей. Конструкция здания предусматривает каркас из железобетона, качественную отделку, современные инженерные сети и соблюдение всех санитарных и безопасных норм.

Инициатива возводится в связи с активным развитием микрорайона и перегруженностью имеющихся дошкольных учреждений, которые работают на 70-80% своей мощности. Новый детсад должен обеспечить качественное образование и комфортные условия для детей Приморского района.

Финансирование проекта составляет 156,3 миллиона гривен, из которых 124,6 миллиона — капитальные затраты. На разработку проектно-сметной документации в прошлом году выделили более полумиллиона гривен. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Одесского горсовета, а проектировщиком — Одесский филиал ГП «НИИпроектреконструкция». Сейчас проект готовится к реализации и требует дальнейшего финансирования.

