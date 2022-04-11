Украинский «железный генерал» — герой, но не звезда

Издание Politico — 8 апреля вышло с материалом о руководителе ВСУ, который уже 45 сутки руководит армией дающей отпор орде из россии. Познакомьтесь с Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженных сил Украины, который тихо ведет борьбу с российскими оккупантами.

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Вашингтон, Москва и большая часть мира ожидали, что Россия уничтожит украинскую армию в течение нескольких дней.

Но не Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который организовал и возглавил бой, в результате которого российские войска обескровлены, разбиты и беспорядочно отступают.

Если кому-то и можно приписать удивительные военные успехи Украины до сих пор — защита Киева, столицы, и удержание большинства других крупных городов среди натиска, — так это Залужный, круглолицый 48-летний генерал, родившийся в семье военного и назначенный главнокомандующим своей страны президентом Владимиром Зеленским в июле 2021 года. Залужный и другие украинские командиры готовились к полномасштабной войне с Россией с 2014 года.

В отличие, скажем, от «Штормящего» (военное прозвище) Нормана Шварцкопфа, который руководил американскими войсками в первой войне в Персидском заливе, или Дэвида Петреуса, руководившего войной в Ираке и получившего прозвище «Царь Давид», Залужный в значительной степени избегал представления как знаменитого полководца. — уступив эту роль Зеленскому, бывшему актеру и комику, поразившему воображение публики.

Во многих отношениях Залужный олицетворяет собой новое поколение украинских офицеров, которые отточили свои зубы в упорной восьмилетней войне на Донбассе и, когда не были на фронте, направлялись на полигоны по всей Европе для учений с силами НАТО — опыт, который отшлифовал многие авторитарные грани, порожденных десятилетиями жесткой советской военной подготовки.

Это сотрудничество с НАТО сформировало группу профессиональных офицеров, которые стремились к западным стандартам и помогли создать децентрализованный, наделенный полномочиями и более гибкий способ ведения войны, чем российская модель, которая барахталась в украинской грязи.

«Наверное, я могу говорить о [Залужном] не просто как об отдельном человеке, а как о представителе нового поколения украинских военных — офицеров старшего, среднего и даже низшего звена», — сказал бывший офицер ВВС Украины Алексей Мельник. сейчас содиректор программ по международным отношениям и международной безопасности Центра Разумкова, киевского аналитического центра.

В сентябре 2021 года, за два месяца до того, как администрация президента США Джо Байдена начала громко предупреждать о российском вторжении и делиться разведданными о наращивании войск у границ Украины, Залужный так сказал о подготовке к отражению нападения. «Я всегда об этом говорил с момента вступления в должность — потому что это угроза полномасштабной агрессии», — сказал Залужный в интервью «Радио «Свободы» тогда.

«Соответственно, наша задача как Вооруженных Сил — не ждать манны небесной. Мы должны подготовиться к этому. И мы делаем все для этого. Со своей стороны, мы проводим комплекс учений, в том числе с нашими западными партнерами, в том числе с членами НАТО, а также с партнерами по НАТО. Мы делаем все возможное, чтобы противник, так сказать, был менее готов к реализации такого сценария».

В январе Залужный говорил с Военным комитетом НАТО, высшим органом офицеров альянса в форме, и сказал им, что украинские вооруженные силы готовы.

«Я напомнил союзникам, что наша война идет с 2014 года, и с тех пор мы делаем свою работу», — сказал он после встречи национальному информационному агентству Укринформ.

К большому ужасу всего мира, сценарий «полномасштабной агрессии» стал реальностью 24 февраля, когда российские танки катились в сторону Киева, а ракеты поражали цели по всей Украине. Но подготовка к более масштабным боевым действиям продолжалась с тех пор, как российские войска ворвались в Крым в 2014 году, аннексировав полуостров и превратив Донбасс в зону постоянных боевых действий.

В последующие годы США, Великобритания, Канада, Польша, Литва и другие союзники НАТО открыли на западе Украины учебные центры, в том числе для специальных операций.

Эта подготовка и боевой опыт против российских военных и их сепаратистских марионеток на Донбассе позволили командирам небольших рассредоточенных подразделений думать самостоятельно, отменив старую советскую модель руководства сверху вниз, которая парализовала российские подразделения и заставляла высших генералов отправляться на фронт, на передовую линию, где несколько генералов и были убиты.

«Украинцы способны оставаться гибкими», — заявил представитель министерства обороны США POLITICO, который, как и другие нынешние и бывшие военные чиновники США, попросил анонимности для обсуждения оценок того, как идет война и возможностей Украины. С 2014 года украинцы «могут лучше адаптироваться и проявлять инициативу, чего не могли раньше», — сказал чиновник, добавив, что гибкость по-прежнему меняет правила игры против российского наступления, которое выставило «большую и боеспособную армию».

Военный

Залужный начал жизнь военным ребенком, он родился в июле 1973 года, когда его отец служил в гарнизоне в Новограде-Волынском, городе в Житомирской области на севере Украины, примерно в 150 милях к западу от Киева.

Он учился в Институте сухопутных войск Одесской военной академии и Национальной академии обороны в Киеве, где завершил обучение в 2007 году. Затем последовал ряд должностей, в том числе командир механизированной бригады.

Затем Залужный вернулся в академию для дальнейшего обучения и окончил ее в 2014 году, через несколько месяцев после того, как революция на Майдане привела к бегству тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию, а война на Донбассе усиливалась.

Направленный на восток, чтобы возглавить боевые подразделения в активных боевых действиях, Залужный командовал бригадой, которая в августе 2014 года была переброшена в Дебальцево, место самых кровопролитных сражений войны, где украинские войска понесли тяжелые потери. Острая необходимость избежать дальнейших потерь в Дебальцево в конечном итоге оказала дополнительное давление на тогдашнего президента Петра Порошенко, заставив его подписать мирные соглашения Минск-2 на условиях, которые оказались невыгодными.

В 2019 году Залужный был назначен главой Северного оперативного командования украинских вооруженных сил, дислоцированного в Чернигове, родном городе его матери на севере Украины, недалеко от белорусской границы, где он провел много времени в детстве.

В феврале 2020 года в интервью военному новостному сайту «АрмияИнформ» Залужный рассказал, что стать солдатом было «мечтой» его детства и что он никогда не ожидал, что станет высшим командиром.

«Мое повышение было как у обычного солдата. Меня назначили — я приступил к своим обязанностям, вступил в должность, предложили другую — тоже переехал», — сказал он. «Никогда не думал, что однажды стану генералом и добьюсь высоких чинов».

Назначение Залужного на высшую должность также было ключевой частью усилий по реструктуризации руководства, разделив оперативные обязанности и обязанности по планированию в Генеральном штабе. Это также уступило более широкой кампании модернизации, в ходе которой украинские военные приняли новые, более творческие боевые приемы, основанные на боевом опыте против реального, а не теоретического врага.

«Мы хотим уйти от карт — от написания боевых приказов, скажем, 1943 года», — сказал Залужный в интервью «АрмияИнформ».

Ирония, однако, заключается в том, что Залужный сейчас сражается с врагом, который, по крайней мере, в некоторых отношениях, часто больше похож на 1943 год, чем на 2022 год.

Танки и бронетехника вели огонь друг по другу на открытых полях и в маленьких деревнях, напоминая самые уродливые сражения Второй мировой войны. Но использование беспилотников для уничтожения логистических колонн или корректировки огня украинских артиллерийских батарей за много миль от линии фронта также позволяет взглянуть на способ ведения боевых действий, о котором аналитики говорили годами, но который только сейчас начали применять в Украине.

Бывший офицер спецназа США, который видел изменения в украинских силах специальных операций за эти годы, сказал, что к 2020 году украинские спецназовцы «выглядели, пахли и имели вкус западных ССО».

Жгучий ежедневный боевой опыт на Донбассе за последние восемь лет означает, что те войска, которые были ближе всего к бою, воочию убедились, насколько важна личная инициатива в бою небольших подразделений.

Эти молодые солдаты и их офицеры «были обожжены опытом и [которые] поняли: «Эй, мы не можем допустить, чтобы все было передано генералу, прежде чем мы примем решение», — сказал полковник армии США в отставке Лиам Коллинз, который работал главным помощником Джона Абизейда, четырехзвездного пенсионера в отставке, которого тогдашний президент Барак Обама отправил в Киев консультировать украинское военное руководство с 2016 по 2018 год.

Эти боевые действия и практическая подготовка НАТО на западе Украины породили новое поколение командиров небольших подразделений и унтер-офицеров, способных мыслить и действовать самостоятельно. Изменения не были немедленными, но знания, приобретенные с трудом в результате регулярных стычек, ускорили «культурные изменения на уровне батальона и ниже», — сказал Коллинз. «Целое поколение понимало, как руководить, и я думаю, что генералы понимали, что это работает».

Современный генерал

Залужный сказал, что украинская армия укомплектована молодыми профессиональными солдатами и будущими лидерами. «Это совсем другие люди — не такие, как мы, когда были лейтенантами. Это новые ростки, которые за пять лет полностью изменят армию. Почти все хорошо знают иностранный язык, хорошо работают с гаджетами, начитаны», — сказал он АрмииИнформ. «Новые сержанты. Это не козлы отпущения, как в российской армии, например, а настоящие помощники, которые скоро заменят офицеров».

«Мы уже начали это движение, и пути назад нет», — добавил он. «Даже общество не позволит нам вернуться в армию образца 2013 года».

Применяемая украинскими солдатами в этом году тактика «бей-беги» оказала ошеломляющее воздействие, притупив российскую военную машину самым реальным образом. Из 120 батальонных тактических групп, которые Россия ввела в Украину 24 февраля, 40 из них, в том числе те, которые руководили штурмом Киева и Чернигова, отступили в Беларусь для перевооружения.

Целых 29 из этих групп в настоящее время неспособны к боевым действиям из-за огромных потерь, понесенных от рук небольших групп украинцев, вооруженных западным противотанковым оружием. Переоборудование некоторых из этих подразделений и подготовка к развертыванию на востоке Украины может занять до четырех недель, подтвердил POLITICO один западный чиновник.

Тысячи Javelin, Stinger, Panzerfaust и других противотанковых и авиационных ракет, предоставленных странами НАТО, стали основным продуктом социальных сетей, порождая мемы, футболки и музыкальные клипы, но культурные изменения в украинских вооруженных силах, возможно, сделали большее влияние на поле боя. Учения НАТО были ключевым элементом неустанной работы по устранению любых следов «совоковского» мышления — советского менталитета, оставившего в наследство коррупцию и самодовольство и сохранявшегося почти четверть века после обретения независимости.

«Их пехота, артиллерия, новаторские навыки и возможность использовать беспилотники и синхронизировать их были довольно впечатляющими», — сказал бывший американский офицер, который неоднократно ездил в Украину, чтобы консультировать военных, и пожелавший остаться неназванным, чтобы рассказать об учебной миссии. «У них спецназ и ВДВ были превосходны. Какая-то часть меня, когда я впервые попал туда, заставляла меня думать, что они более советские, чем даже русская армия. Но со временем можно было увидеть изменения».

Мельник, офицер ВВС, ставший аналитиком, сказал, что успехи на поле боя, в том числе в северных пригородах Киева, были прямым результатом военной модернизации.

«Тактика НАТО [и] обучение были адаптированы к украинским реалиям — и поэтому они дали довольно впечатляющий результат», — сказал Мельник. «Мы видели, как русские двигали эти огромные колонны… это похоже на тактику Второй мировой войны. Вместо этого украинцы использовали преимущество — знали местность. У них есть эти мобильные подразделения, и они наносят удары и наносят удары».

Назначение Залужного главнокомандующим само по себе было частью масштабной реформы украинской армии. Зеленский назначил его на высшую оперативную должность в июле 2021 года. Это произошло после крупной перестановки в министерстве обороны и совпало с реструктуризацией военного командования, чтобы отделить операции от политических позиций, что мало чем отличается от того, как четко определяют военные США. обязанности и ответственность.

«Президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины», — заявил тогда пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «К сожалению, мы не видим такой синергии. Мы видим конфликты».

Позже Залужный сжато подытожил свою роль. «Теперь я как Главнокомандующий Вооруженными Силами отвечаю за боевую готовность, обучение и применение Вооруженных Сил», — сказал он в сентябрьском интервью «Радио Свободе».

С начала крупномасштабной российской атаки в конце февраля Залужный избегал большинства интервью и относительно редко появлялся на публике, время от времени делая публичные заявления на своей странице в Facebook .

Некоторые из этих постов представляют собой краткие оперативные сводки о сбитых российских истребителях или уничтожении российской танковой колонны. Другие представляют собой просто короткие сообщения, например, с благодарностью военным врачам или вдохновляющие призывы к войскам и украинской общественности.

22 марта: «Вооруженные силы Украины — щит Европы»

27 марта: «Цена свободы высока. Имейте это в виду!»

2 апреля: «Украинцы разучились бояться. Наша цель — победить».

Но другие посты длинные, в том числе запись его воскресного телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, с которым он поддерживает регулярные контакты.

На протяжении многих лет Залужный не скрывал своего стремления к увеличению финансирования и другой государственной поддержки вооруженных сил. Но во время войны его главная просьба к политическим лидерам заключалась в том, чтобы не мешать солдатам и позволить солдатам делать свою работу — и особенно не вызывать у общественности сомнений относительно хода войны.

«Хочу обратиться к политикам, которые в глубинке говорят о «предательстве» и дают «оценки» оперативной обстановки», — написал Залужный.

«Своими безответственными заявлениями, например, что «противник что-то взял как-то без проблем» или кто-то «готовится сдать страну», вы оскорбляете наших солдат», — сказал он, обрывая сомневающихся политиков Украины.

По его словам, украинские войска остановили вторую по силе армию в мире. «Мы остановили противника во всех направлениях», — написал он. «Мы причинили им убытки, которых они никогда не видели и не могли себе представить. Об этом знают все украинцы. Мир знает об этом».

В то время как главнокомандующий стремился избежать какого-либо звездного статуса знаменитости, успех в отражении российских захватчиков делает неизбежным то, что он войдет в украинскую военную науку как историческая фигура. А недавнее патриотическое видео даже предложило прозвище, которое в украинских рифмах так же, как и Stormin’ Norman: Zalizni Nezlamnyy Zaluzhnyy — «Железный нерушимый» Залужный.

Комментарий к заглавному фото: Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный перед встречей с министром обороны США Ллойдом Остином и другими официальными лицами в Киеве, Украина, 19 октября 2021 г. | Глеб Гаранич/Пул через AP

Авторы: ДЭВИД М. ХЕРЗЕНХОРН и Пол МАКЛИРИ

Перевел и подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ