Ключевые моменты

В селе Мирное Одесского района утонул 9-летний Артем Багачук;

Ушёл на детскую площадку 7 августа, его тело обнаружено в водоеме 8 августа;

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины — с пометкой «несчастный случай»

Как сообщили в полиции Одесской области, об исчезновении 9-летнего Артема Багачука, жителя села Мирное, стало известно 7 августа. Мальчик из дома пошел на детскую площадку и не вернулся.

“К сожалению, мальчик был обнаружен без признаков жизни в местном водоеме”, — сообщили в полиции.

По факту смерти ребенка следователи Одесского районного управления полиции открыли производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В Черноморске продолжаются поиски подростка, который пропал во время купания в штормовом море 28 июля. Спасатели уже обследовали 236 тысяч м кв. морского дна и 327 километров побережья.

По теме: День рождения обернулся трагедией: под Одессой утонула двухлетняя девочка