Украинцев спросили про отставку Залужного — таких ответов никто не ожидал

Залужный? А кто это?

Из-за вероятной отставки главнокомандующего спорят украинские политики, да и простые украинцы. Часть считает, что незаменимых людей нет и «железный генерал» (так часто называют Главнокомандующего) себя исчерпал, другие уверены, что без Залужного Украина с большой вероятностью может проиграть войну.

Но то, что многие украинцы понятия не имеют, кто такой Валерий Залужный, такого варианта украинская общественность не предполагала. Поэтому нарезка ответов, появившаяся инстаграм-аккаунте ютуб-канала «Бородатые мюсли» стала настоящим откровением для украинцев.

Прохожим на улицах Днепра задавали вопрос: «Как вы относитесь к возможной отставке Валерия Федоровича Залужного?». И каким же было удивление опрашиваемых, когда в ответ они слышали: «Извините, не шарю», «Понятия не имею, кто это такой», «Я не политичная, я не знаю, кто, что, как», «Не интересуемся политикой», «Не могу ничего сказать, потому что я его не знаю», «Я даже не вникаю в это, если честно».

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После публикации минутной нарезки, на авторов канала посыпались обвинения в манипуляциях и искажении общественного мнения. Но как отметил его автор Сергей Пруцких, ролик в Инстаграм — всего лишь промоция полного видео на Ютубе, где за 10 минут опроса украинцы высказали весь спектр своих мнений о Главнокомандующем. Просто тот факт, что часть украинцев понятия не имеют, кто такой Залужный, удивил и самих авторов сюжета, и это стало поводом для того, чтобы вынести такое мнение в отдельный проморолик, для продвижения основного.

Последние новости об отставке Залужного

Уже вторую неделю возможный уход в отставку Главнокомандующего ВСУ одна из главных тем, обсуждаемых украинцами, да и мировые политики и журналисты уделяют ей много внимания. При этом главным источником информации стали именно мировые СМИ, которые в своих сообщениях ссылаются на источники в украинской власти. Они утверждают, что решение президентом Зеленским уже принято и и отставка главнокомандующего — дело ближайшего времени.

На 5 февраля ни сам Залужный, ни украинские власти, слухи об отставке никак не комментировали. Правда, президент Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, сказал, что Украине нужна перезагрузка власти. И это касается не только Главнокомандующего, но и других высших руководителей государства: «Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над заменой (Залужного — ред.), это правда».