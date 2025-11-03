Ключевые моменты:

В июне Верховная Рада приняла закон, который позволял использовать гуманитарные автобусы в городах Украины. Однако 20 подаренных Одессе автобусов до сих пор простаивают.

Причина — Кабмин должен утвердить порядок передачи автобусов коммунальным предприятиям.

Процедура должна была занять два месяца, но прошло уже пять — постановления все нет.

Когда выйдут гуманитарные автобусы в Одессе

20 автобусов, полученных от городов-партнеров, продолжают простаивать в депо. Еще в июне Верховная Рада приняла закон о «гуманитарных» автобусах. Согласно этому закону, транспорт должен был выйти на маршруты и работать на благо одесситов.

Однако, документ, регулирующий передачу транспорта коммунальным предприятиям, все еще находится на стадии согласования. Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Депутат обратился к народному депутату Алексею Гончаренко с просьбой ускорить процесс. Тот направил запрос премьер-министру и получил ответ, что правительство «работает над документом».

Тем временем, для запуска такого транспорта Одессе предстоит решить еше ряд воппросов. Для работы 20 автобусов нужно набрать штат водителей с категорией DE. Обучение проводят только в Черноморске, что усложняет поиск кадров.

Кроме того, гуманитарные автобусы не смогут приносить прибыль, а их обслуживание обходится дорого — примерно 5 миллионов гривен в год на один автобус.

По теме: Почему подаренные Одессе автобусы-великаны не возят пассажиров