Для Одессы это означает — наконец-то на маршруты смогут выехать 20 крупногабаритных автобусов из Регенсбурга и Стамбула, которые годами простаивали из-за юридических ограничений.

Это решение стало настоящим прорывом для городского транспорта Одессы. В течение нескольких лет город не мог использовать автобусы на городских маршрутах, полученные от городов-побратимов, из-за запрета в действующем законодательстве. Новый закон отменяет эту преграду, и теперь гуманитарный транспорт официально разрешено вводить в эксплуатацию.

Как отметил председатель Комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского горсовета Петр Обухов:

«Наконец-то государство дало нам возможность использовать автобусы, которые мы давно получили от партнеров. Это шанс начать вытеснять маршрутки с улиц города и делать транспорт более удобным для одесситов».

Он пояснил, что в нынешних условиях военного положения приобрести новый крупный транспорт за бюджетные средства сложно, поэтому гуманитарная помощь — это фактически единственная возможность обновить автопарк.

Уже в ближайшее время 20 автобусов смогут выехать на маршруты, в частности — на новое направление: по Семена Палия до центра города и железнодорожного вокзала.

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