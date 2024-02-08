Новости Одессы и Одесской области

Почему подаренные Одессе автобусы-великаны не возят пассажиров

Почему подаренные Одессе автобусы-великаны не возят пассажиров

Подаренные Одессе городом-побратимом Регенсбург 18-метровые автобусы, которые одесская мэрия планировала запустить на линию в ближайшее время, пока не могут выйти на маршрут. Причин несколько.

Ранее в мэрии анонсировали, что за счет полученных гуманитарных автобусов в Одессе планируется запуск нового муниципального маршрута, соединяющего улицу Семена Палия с центром города. Автобусы даже прошли обкатку маршрута, но на линию так и не вышли.

Сначала сообщалось, что на эти автобусы не хватает водителей, поэтому надо сначала переучить персонал. Но это не все проблемы.

Как сообщает сайт «Думская» со ссылкой на свои источники, мэрия решили сэкономить, и оформила эту помощь, как гуманитарную. А гуманитарный транспорт по закону нельзя использовать для платных перевозок, даже в качестве общественного транспорта.

Кроме этого, для эксплуатации автобусного парка мэрия должна открыть соответствующее депо, где автобусы должны проходить техосмотр каждый день и ремонтироваться. В Одесской мэрии профильные чиновники заверили, что изучают ситуацию и думают, как все-таки наладить перевозку пассажиров.

«Мы с профильными департаментами сейчас изучаем ситуацию, процедура еще продолжается, документы оформляются, автобусы частично находятся в троллейбусном парке, частично еще не прибыли, процедуры не завершены. Мы изучаем, анализируем, конечно будем думать, как обеспечить перевозку этими автобусами», — прокомментировал журналистам директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Владимир Хитренко.

Напомним, город-побратим Одессы Регенсбург передал помощь мэрии 10 не новых, но в хорошем состоянии автобусов Mercedes. Шесть из них уже прибыли в Одессу. Это автобусы большой вместимости c низким уровнем пола, что делает такие машины удобными для перевозки маломобильных пассажиров, том числе людей пожилого возраста и родителей с колясками.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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