Ключевые моменты:

Передача кислородных концентраторов, кресел-колес и оборудования в консультативно-диагностический центр №20 в Одессе.

Договоренность о дальнейших поставках гуманитарной помощи одесским медучреждениям.

Как другие регионы Украины поддерживают Одессу.

Когда свет гаснет, приходит поддержка

Пока Одесса и одесситы переживают непростой период. Именно поэтому поддержка очень важна. В этот раз помощь оказали консультативно-диагностическому центру №20 города Одессы. Медучреждению передали кислородные концентраторы, кресла-колеса и дополнительное оборудование.

К слову, помощь оказали благотворительный фонд «Фридом Траст» совместно с британской организацией Ukraine Relief. Кроме этого, договорились о продлении поставок гуманитарной помощи в одесские учреждения здравоохранения.

Напомним, что некоторые регионы Украины отозвались на беду Одессы, которая до сих пор частично остается без электроснабжения. В Одессу отправили питьевую фасованную воду, генераторы, организованы горячие обеды.

