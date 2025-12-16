Ключевые моменты:
- Передача кислородных концентраторов, кресел-колес и оборудования в консультативно-диагностический центр №20 в Одессе.
- Договоренность о дальнейших поставках гуманитарной помощи одесским медучреждениям.
- Как другие регионы Украины поддерживают Одессу.
Когда свет гаснет, приходит поддержка
Пока Одесса и одесситы переживают непростой период. Именно поэтому поддержка очень важна. В этот раз помощь оказали консультативно-диагностическому центру №20 города Одессы. Медучреждению передали кислородные концентраторы, кресла-колеса и дополнительное оборудование.
К слову, помощь оказали благотворительный фонд «Фридом Траст» совместно с британской организацией Ukraine Relief. Кроме этого, договорились о продлении поставок гуманитарной помощи в одесские учреждения здравоохранения.
Напомним, что некоторые регионы Украины отозвались на беду Одессы, которая до сих пор частично остается без электроснабжения. В Одессу отправили питьевую фасованную воду, генераторы, организованы горячие обеды.
Как Одесса живет без света четвертый день читайте в нашем материале: Одесса без света уже четвертый день: что уже восстановили и когда станет легче.