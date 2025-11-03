Ключевые моменты:
- Женщина поссорилась с бывшим мужем из-за раздела имущества: магазина, автомобиля и земельного участка, полученного им от государства.
- Она похитила документы на имущество и нашла человека, который должен был избить и запугать мужчину, чтобы тот переписал все на нее.
- За «услуги» женщина обещала 6500 долларов. Правоохранители инсценировали избиение и задержали заказчицу при передаче денег.
Жительница Одесской области заказала нападение на бывшего мужа
Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, 37-летняя женщина заказала избиение и запугивание бывшего мужа — военнослужащего.
По данным следствия, женщина решила «решить вопрос» с имуществом силой. Она считала, что имеет право на все, ведь сама занималась оформлением документов на землю. Чтобы ускорить процесс, женщина похитила бумаги на имущество и наняла исполнителя для запугивания бывшего мужа.
Заказчица предложила 6500 долларов за нападение, а после получения поддельных «доказательств» о переоформлении имущества передала оставшуюся сумму. В этот момент ее задержали.
Женщине предъявлено подозрение в организации вымогательства с применением насилия в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 УК Украины).
Прокуратура требует взять подозреваемую под стражу без права на залог.
