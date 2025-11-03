Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 3 ноября осталась без света — плановые отключения.
  • Работы проводятся в зонах Южного, Центрального и Северного РЭС.
  • Электроснабжение обещают восстановить до 20:00-22:00.

Южный РЭС

Работы до 20.00:

  • ул. Бернардацци, 5 – 37,
  • ул. Урожайная, 1 — 5І,
  • ул. Одесской громады, 1 – 21,
  • ул. Окружная, 20в,
  • ул. Ромашковая, 71,
  • дорога Люстдорфская, 17/4 – 94,
  • дорога Фонтанская, 36- 75,
  • пер. Пограничный, 16 — 37а.

Центральный РЭС

Работы до 22.00:

  • бул. Французский, 29а,
  • ул. Базарная, 92-100,
  • ул. Большая Арнаутская, 82- 111,
  • ул. Дальницкая, 53, 53/корп.5,
  • ул. Еврейская, 36 – 42А,
  • ул. Европейская, 34/36 — 48А,
  • ул. Караванского Святослава, 27- 36,
  • ул. Малая Арнаутская, 86 – 113,
  • ул. Пастера, 21 – 50,
  • ул. Преображенская, 65 – 82,
  • пер. Покровский, 3, 5,
  • пер. Успенский, 3/5 – 23,
  • просп. Украинских Героев, 3 – 11

Северный РЭС

Работы до 20.00:

  • ул. 1-я Пересыпская, 1,
  • ул. Четвертая, 1 — 36б,
  • ул. Авангардная, 1- 31,
  • ул. Агрономическая, 1Б – 85,
  • ул. Ананиевская, 1 – 26А,
  • ул. Беляевская, 11 — 11б,
  • ул. Высокая, 1 – 20,
  • ул. Дальняя, 1 – 23,
  • ул. Дорожная, 1а – 22,
  • ул. Ивахненко Петра, 9 — 90А,
  • ул. Листняная, 1 – 13,
  • ул. Летняя, 1 – 41,
  • ул. Металлистов, 1 – 15,
  • ул. Мирная, 1 – 29,
  • ул. Неждановой, 1 – 129,
  • ул. Обрывистая, 1 — 22,
  • ул. Озерная, 26- 66,
  • ул. Осенней, 1 – 12,
  • ул. Павлодарского, 1- 76,
  • ул. Профессора Коровицкого, 1 -151,
  • ул. Савранская, 1-28,
  • ул. Светлая, 1-14,
  • ул. Тарутинская, 11-13,
  • ул. Узикова Станислава, 1-39,
  • ул. Украинская, 1-20,
  • ул. Хавкина, 2-74,
  • ул. Шполянская, 74 – 119,
  • ул. Ядовая 58,
  • пер. 1-й Пересыпский 1-19,
  • пер. Ковыловый, 1– 17,
  • пер. Крыжановский 1, 28,
  • пер. Крушельницкой, 1 — 5А,
  • пер. Москеты, 1 — 11а,
  • пер. Отаманского Ионы, 1 – 15,
  • пер. Савранский, 5 – 9,
  • пер. Станишевской Марии, 1А – 28,
  • пер. Шахтинский, 1 – 24,
  • пер. Шебелинский, 1 – 16,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1 — 23.
