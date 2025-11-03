Ключевые моменты:
- Часть Одессы 3 ноября осталась без света — плановые отключения.
- Работы проводятся в зонах Южного, Центрального и Северного РЭС.
- Электроснабжение обещают восстановить до 20:00-22:00.
Южный РЭС
Работы до 20.00:
- ул. Бернардацци, 5 – 37,
- ул. Урожайная, 1 — 5І,
- ул. Одесской громады, 1 – 21,
- ул. Окружная, 20в,
- ул. Ромашковая, 71,
- дорога Люстдорфская, 17/4 – 94,
- дорога Фонтанская, 36- 75,
- пер. Пограничный, 16 — 37а.
Центральный РЭС
Работы до 22.00:
- бул. Французский, 29а,
- ул. Базарная, 92-100,
- ул. Большая Арнаутская, 82- 111,
- ул. Дальницкая, 53, 53/корп.5,
- ул. Еврейская, 36 – 42А,
- ул. Европейская, 34/36 — 48А,
- ул. Караванского Святослава, 27- 36,
- ул. Малая Арнаутская, 86 – 113,
- ул. Пастера, 21 – 50,
- ул. Преображенская, 65 – 82,
- пер. Покровский, 3, 5,
- пер. Успенский, 3/5 – 23,
- просп. Украинских Героев, 3 – 11
Северный РЭС
Работы до 20.00:
- ул. 1-я Пересыпская, 1,
- ул. Четвертая, 1 — 36б,
- ул. Авангардная, 1- 31,
- ул. Агрономическая, 1Б – 85,
- ул. Ананиевская, 1 – 26А,
- ул. Беляевская, 11 — 11б,
- ул. Высокая, 1 – 20,
- ул. Дальняя, 1 – 23,
- ул. Дорожная, 1а – 22,
- ул. Ивахненко Петра, 9 — 90А,
- ул. Листняная, 1 – 13,
- ул. Летняя, 1 – 41,
- ул. Металлистов, 1 – 15,
- ул. Мирная, 1 – 29,
- ул. Неждановой, 1 – 129,
- ул. Обрывистая, 1 — 22,
- ул. Озерная, 26- 66,
- ул. Осенней, 1 – 12,
- ул. Павлодарского, 1- 76,
- ул. Профессора Коровицкого, 1 -151,
- ул. Савранская, 1-28,
- ул. Светлая, 1-14,
- ул. Тарутинская, 11-13,
- ул. Узикова Станислава, 1-39,
- ул. Украинская, 1-20,
- ул. Хавкина, 2-74,
- ул. Шполянская, 74 – 119,
- ул. Ядовая 58,
- пер. 1-й Пересыпский 1-19,
- пер. Ковыловый, 1– 17,
- пер. Крыжановский 1, 28,
- пер. Крушельницкой, 1 — 5А,
- пер. Москеты, 1 — 11а,
- пер. Отаманского Ионы, 1 – 15,
- пер. Савранский, 5 – 9,
- пер. Станишевской Марии, 1А – 28,
- пер. Шахтинский, 1 – 24,
- пер. Шебелинский, 1 – 16,
- спуск 2-й Пересыпский, 1 — 23.
