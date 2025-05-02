Верховная Рада приняла закон, регулирующий использование такого транспорта, однако он вступит в силу только через два месяца после подписания президентом. После этого Кабинет Министров должен разработать порядок использования автобусов для регионов.

Параллельно одесская мэрия должна набрать штат водителей для 20 таких автобусов. Это сложная задача, ведь транспорт относится к типу «гармошка» и требует водительского удостоверения категории DE. Такие удостоверения выдают только в Черноморске, а потенциальные водители должны проходить дополнительное обучение.

Проезд в «гуманитарных» автобусах будет стоить столько же, сколько в обычных маршрутках — 20 гривен. При этом город не сможет получать прибыль от перевозок. Наоборот, содержание такого транспорта является дорогим. По предварительным подсчетам, расходы на один автобус составят около 5 миллионов гривен в год. Речь идет о расходах на топливо, зарплаты, техобслуживание и другие сопутствующие расходы.

Компенсировать эти расходы планируют из городского бюджета. Ежегодно на это могут направлять десятки миллионов гривен. По такой же схеме сегодня компенсируют расходы на электротранспорт.

Ранее мы сообщали, что в Одессе ищут водителей на троллейбусы