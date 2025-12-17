немецкий автобус

Ключевые моменты:

  • В Одессе продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после повреждений.
  • Электротранспорт временно остановлен из-за нехватки электроэнергии.
  • Запущены социальные автобусы.

Маршруты социальных автобусов

Пока ситуация с электроснабжением в Одессе остается сложной. Соответственно, электротранспорт сегодня не работает. Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:

  • по маршруту трамвая №1 – от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30-40 мин);
  • по маршруту трамвая №5 – от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа);
  • по маршруту трамваев №17, №18 на участке «11 ст. Большого Фонтана – 16 в. Большого Фонтана» с интервалом движения до 60 мин.

Добавим, что приведен перечень автобусных маршрутов, дублирующих движение трамваев и троллейбусов.

Также читайте: Связь после атаки: lifecell и Киевстар назвали уровень покрытия в Одессе.

 

