Ключевые моменты:
- В Одессе продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после повреждений.
- Электротранспорт временно остановлен из-за нехватки электроэнергии.
- Запущены социальные автобусы.
Маршруты социальных автобусов
Пока ситуация с электроснабжением в Одессе остается сложной. Соответственно, электротранспорт сегодня не работает. Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:
- по маршруту трамвая №1 – от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30-40 мин);
- по маршруту трамвая №5 – от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа);
- по маршруту трамваев №17, №18 на участке «11 ст. Большого Фонтана – 16 в. Большого Фонтана» с интервалом движения до 60 мин.
Добавим, что приведен перечень автобусных маршрутов, дублирующих движение трамваев и троллейбусов.
