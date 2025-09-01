Ключевые моменты:

30 августа во Львове был застрелен экс-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий — убийца подошел к нему под видом курьера и открыл огонь.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что за сутки правоохранители вышли на след подозреваемого, а через 36 часов его задержали в Хмельницкой области.

Расследование и задержание находились под личным контролем Президента Украины, подробности дела пока не разглашаются.

Парубий сыграл важную роль в сохранении украинской государственности в начале войны с Россией, активно отстаивал украинский язык и противодействовал реваншу пророссийских сил.

В Одессе Андрей Парубий способствовал организации обороны города в 2014 году, что помогло предотвратить его захват российскими диверсантами.

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. В сети распространили видео с камеры видеонаблюдения, где видно как неизвестный под видом курьера службы доставки подошел к политику и произвел несколько выстрелов.

Как сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, через 24 часа после убийства сотрудники Нацполиции и СБУ вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов — задержали.

“Раскрытие преступления и задержание находились под личным контролем Президента Украины. Многие детали сейчас не будут разглашаться. Скажу только, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега”, — сообщил Клименко. И пообещал, что более подробная информация будет позже от полиции.

Андрей Парубий был одним из организаторов обороны Одессы

Об этом рассказали активисты общественной организации “Робимо вам нервы”:

“В 2007 году Парубий был избран народным депутатом от блока «Наша Украина — Народная самооборона». Андрей боролся против реванша времен Януковича, отстаивал светлую память Степана Бандеры и Романа Шухевича, боролся с русификацией и отстаивал украинский язык.

Парубий был одним из лидеров Революции Достоинства, комендантом Майдана и руководителем отрядов Самообороны Майдана.

В феврале 2014 года назначен секретарем СНБО, которую и возглавлял в самое тяжелое время до августа 2014 года. В 2016-2019 годах – Председатель Верховной Рады Украины. Таким образом, в очень тяжелые для Украины времена, в начале агрессии России, Парубий был одним из тех, кто смог спасти украинскую государственность.

Российский враг называл Андрея «первым врагом русских на Украине». В частности, из-за того, что именно он продвигал в Верховную Раду законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и в итоге его приняли.

Одесситы должны быть благодарны Парубию за содействие в организации обороны Одессы от попытки захвата города российскими ДРГ в апреле-мае 2014 года.

29 апреля во время рабочей поездки в Одесскую область Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий провел заседание оперативного штаба с председателем Одесской областной государственной администрации Владимиром Немировским и силовиками Одесской области:

«Оперативный штаб длился более двух часов, мы обсудили все насущные вопросы и приняли соответствующие решения, чтобы не допустить дестабилизации в Одесской области. Я говорил со всеми главными правоохранителями, мы подробно знаем ситуацию по каждому ведомству — они готовы выполнять поставленные задачи».

Общественный деятель считал, что народ также должен участвовать в обороне города, поэтому совместными усилиями Одесса выстояла 2 мая”, — говорится в сообщении активистов.

