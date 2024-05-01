Кровавый след русской весны: поляк написал исследование о событиях 2 мая в Одессе

Путеводитель по истории современной Украины

Отрывок из книги

2 мая в Одессе поставил очень важный вопрос: «Готовы ли вы умереть за Украину?». Тогда на улицах приморского города состоялся своеобразный референдум — к сожалению, с трагическими последствиями, но с результатом, наверняка спасшим всю страну».

Борис Тинка — известный автор путеводителей по Одессе и Украине на польском языке. Его новая книга «2 мая. Кровавый след «русской весны» в определенной степени тоже можно назвать путеводителем по событиям, которые мы с вами переживали с начала Независимости Украины, рассказ о 2 мая 2014 года Борис начинает со времени обретения Украиной независимости, с 1991 года. Он вводит читателя в политические контексты, в которых жила Украина эти тридцать лет, вспоминает кассетный скандал, отравление Ющенко, Оранжевую революцию, времена правления Януковича, Революцию Достоинства, аннексию Крыма. Не все украинцы помнят и связывают эти события, а поляки и подавно. Но именно они привели не только ко второму маю, но и к полномасштабной войне, считает Борис.

Российская пропаганда в Польше

Отрывок из книги

…За несколько месяцев до этого российская федерация незаконно аннексировала Крым. Хронология Майдана позволяет понять трагедию украинского народа, но надо помнить, что борьба украинцев за независимость велась и раньше. Война, которая сейчас идет, является последней войной за свободу, независимость и суверенитет Украины».

— К сожалению, в Польше победила российская пропаганда. Если вы зайдете на Википедию, где рассказывают о события 2 мая, то там вы найдете ссылку на русские статьи. Некоторые поляки до сих пор считают, что тогда погибло более 200 человек, что среди жертв была беременная женщина, что СБУ всю ночь отмывали доказательства пыток, ведь их окружают сплошные фейки .

Показательно, что когда писатель пытался что-то комментировать и спрашивать авторов фейковых материалов, его моментально блокировали в соцсетях или обвиняли в поддержке фашизма. Именно поэтому Борис Тинка несколько лет назад начал задумываться о книге, но сами одесситы говорили, что он вряд ли справится, поймет все нюансы. Впрочем, книга написана и издана в электронной версии и небольшим тиражом напечатана.

Отрывок из книги

Что на самом деле произошло в Одессе 2 мая 2014 года? Помешали ли одесситы реализовать донецкий и луганский сценарий, закончившийся войной на востоке Украины? Неужели разъяренная толпа заживо сжег якобы невинных людей, спрятавшихся в Доме профсоюзов на Куликовом поле?».

Сложности баланса

Отрывок из книги

Поведение пророссийских активистов, которое фактически стало прощальным акцентом умирающей российской весны, не поддается объяснению с точки зрения логики и здравого смысла. Наблюдатели события десятилетней давности до сих пор думают о возможной провокации, которая могла быть необходимой для достижения скрытых целей определенных политических сил».

Борис провел десятки интервью с участниками событий и экспертами «Группы 2 мая» — Владиславом Сердюком , бывшим милиционером, расследовавшим действия милиции, экспертами Владом Балинским и Владимиром Саркисяном, Александром Бабичем, Петром Обуховым, Еленой Балабой, Алексеем Гончаренко, Марком Гордиенко, одесскими журналистами и десятками других свидетелей событий. Автор хотел показать мнения разных сторон, но с участниками «Антимайдана» » диалог не сложился.

— Я очень хотел быбыл объективным и вышел на связь с Олегом Музыкой, который непосредственно был на крыше Дома профсоюзов. Сейчас Музыка проживает в Берлине, но он оборвал общение, когда я сказал, что готов ехать к нему.

Другие главные фигуранты событий со стороны «Антимайдана» — Сергей Долженков, Валерий Кауров, братья Давидченко, Дмитрий Фучеджи — проживают в России. Именно поэтому автор был вынужден использовать в работе над книгой те интервью, которые уже были опубликованы ранее. Именно поэтому Борис обращает внимание на то, что это не расследование, а взгляд со стороны, сбор фактов, статей, фотодокументов.

Будет ли презентация книги в Одессе?

Когда ждать презентацию книги в Одессе?

Сейчас Борис Тинка презентует книгу в Польше. Его приглашают в библиотеки и клубы на встрече с читателями. Обычно, признается Борис, людей интересуют другие вещи, но он рассказывает и об этой странице именно для того, чтобы противостоять российской пропаганде, ведь такие нарративы, как «одесская». Хатынь», недаром очень активно продвигаются в польском обществе. Благодаря книге на эти вопросы появились пространные ответы.

— Я считаю, что сейчас эта книга — это тоже мой вклад в Победу. Одесситам важно узнать о том, что поляк хочет рассказать правду о событиях второго мая, особенно сейчас, в столь трудный для всех момент.

В то же время Борис считает, что украинцы не сделали определенных выводов, ведь через 10 лет следствие еще не завершено, преступники не осуждены.

— Я не верю, что когда-то основные виновники будут действительно наказаны. Украина дала им возможность убежать, а россия их добровольно не выдаст. Все они очень хорошо чувствуют себя в России, некоторые даже занимают государственные должности. Ну, может быть, после окончания войны.

Несмотря на то, что книга существует только в польском варианте, в конце мая ее презентация состоится и в Одессе. Возможно, именно после этого найдется издательство, которое захочет перевести и издать книгу в Украине.