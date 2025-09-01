Ключевые моменты:

В ночь на 1 сентября противник атаковал Украину 86 дронами, из которых силы ПВО сбили и подавили 76.

Украинские войска нанесли удары по Крыму: крылатыми ракетами «Фламинго» уничтожены застава ФСБ и шесть катеров, а спецподразделения ВСУ ликвидировали РЛС комплекса С-300 на аэродроме «Саки».

Поражены объекты в Краснодарском крае — НПЗ в Ильском и подстанция «Кропоткин».

На фронте за сутки произошло 182 боевых столкновения.

Украинская артиллерия и авиация уничтожили склады боеприпасов, технику и живую силу противника.

В ночь на 1 сентября противник атаковал 86 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 6 локациях, сообщили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Читайте также: Россия ударила по Черноморску: пострадали энергетика и дома, тысячи людей без света

Силы обороны ударили ракетами Фламинго и дронами по российским объектам

В субботу, 30 августа, в ходе комбинированного удара по Крыму силы обороны с помощью крылатых ракет типа Фламинго атаковали заставу ФСБ в районе села Волошино, близ Армянска. В результате удара были уничтожены шесть патрульных катеров, один военнослужащий погиб. Видеозапись этого мощного залпа ракет Фламинго была опубликована 31 августа в Telegram-канале «Николаевский Ванек».

Издание Militarnyi предполагает, что речь идет о катерах на воздушной подушке типов А-8 «Хивус» и А25ПС.

Militarnyi отмечает, что на основе опубликованных снимков можно сделать вывод, что главное здание заставы было уничтожено, а окружающая территория получила повреждения в результате пожара. В то же время из-за низкого разрешения фотографий невозможно точно определить масштаб разрушений.

Подразделения Сил специальных операций ВСУ уничтожили в Крыму РЛС из состава ЗРК С-300 на аэродроме «Саки» в Новофедоровке. По данным командования, спецоперацию провели в ночь на 30 августа.

В составе ЗРК С-300 имеется несколько станций — обзорные РЛС и РЛС сопровождения и подсвета цели. Какая именно станция была уничтожена, ССО не сообщают. Радары – это «глаза» системы ПВО, без которых зенитные комплексы становятся небоеспособными.

В ночь на 1 сентября в Краснодарском крае России прогремели взрывы. По информации телеграм-каналов, в Ильском Краснодарского края после атаки БПЛА возник пожар в районе НПЗ, а затем дроны поразили электрическую подстанцию «Кропоткин». У части местных жителей пропал свет.

Отметим, в поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.

Как пишет Telegram-канал Astra, после атаки БПЛА в Кропоткине загорелась электроподстанция подстанция 330 кВ «Кропоткин» в районе железной дороги.

Генштаб о ситуации на фронте

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения.

Враг осуществил массированный ракетно-авиационный удар: выпустил 48 ракет, провел 2 ракетных и 79 авиаударов, применил 3 ракеты и 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, российские войска совершили 4475 обстрелов, в том числе 51 — из РСЗО, и задействовали 5563 дрона-камикадзе.

Покровское направление – защитники Украины отбили 50 штурмовых атак противника.

Купянское направление – зафиксировано 9 атак вблизи Петропавловки и Купянска.

Лиманское направление – враг предпринял 30 атак в районах Нового Мира, Колодезей, Дибровы, Грековки, Карповки, а также в сторону Дружелюбровки, Шандриголово и Дроновки.

Новопавловское направление – за сутки произошло 26 атак в районах Александровграда, Малиевки, Шевченко, Зеленого Поля, Филии, Ялты, а также в сторону Новоселовки и Комышувахи.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по врагу: уничтожены 2 района сосредоточения живой силы и техники, 1 пункт управления и 2 склада боеприпасов.

Потери оккупантов за сутки составили 810 человек. Также наши защитники ликвидировали 2 танка, 2 ББМ, 27 артиллерийских систем, 371 дрон оперативно-тактического уровня и 38 ракет.