Ключевые моменты:

Энергетики восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры Одесского района.

В работах задействованы 15 аварийных бригад, которые уже вернули свет в более чем 4,4 тысячи домов.

Без электричества пока остаются около 26,7 тыс. семей.

Как сообщили в пресс-службе «ДТЭК Одесские электросети», 15 бригад энергетиков уже вторые сутки работают без перерыва, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное врагом и вернуть свет в каждый дом. Отмечается, что за прошедшие сутки специалисты компании восстановили электроснабжение 4 тысяч 423 домов.

Напомним, в ночь на 31 августа Россия массированно атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Основной удар пришелся на Черноморск и его окрестности. В результате удара пострадала энергетическая инфраструктура – четыре энергообъекта, тысячи людей остались без света и воды.

По состоянию на вечер воскресенья, без электроснабжения оставались 26,7 тыс. семей в 25 населенных пунктах. В Черноморске открыли «Пункты несокрушимости».