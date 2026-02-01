Ключевые моменты:
- Суд утвердил соглашение о признании вины мэра Вилкового;
- Иванову назначили условный срок на один год;
- Залог более 300 тысяч гривен вернут после вступления приговора в силу.
Приговор мэру Вилкового: что решил суд
Согласно приговору Килийского районного суда от 29 января, уголовное дело в отношении городского головы Вилкового Матвея Иванова официально закрыто. Его подозревали в содействии незаконной добыче почти 8 тысяч кубометров песка из реки Дунай.
Иванов полностью признал свою вину и согласился на условия сделки со следствием. Суд утвердил соглашение о признании вины, заключённое в ходе досудебного расследования.
Суд признал мэра виновным по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако реального срока Иванов не получил — наказание заменили на один год испытательного срока.
В течение этого времени он обязан:
- регулярно отмечаться в органах пробации,
- сообщать об изменении места жительства или работы,
- не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.
Также в рамках соглашения Иванов должен в течение 20 дней после вступления приговора в силу перечислить 100 тысяч гривен на нужды одной из воинских частей.
Залог и возвращение к работе
Напомним, 24 июля прошлого года Матвея Иванова задержали прямо во время заседания Киевского районного суда в Одессе. Тогда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога почти в 40 млн гривен. Позже суд пересмотрел сумму залога и снизил ее до 300 тысяч гривен.
8 сентября глава Вылковской общины Матвей Иванов вернулся на рабочее место после более чем месячного пребывания в СИЗО. Подсудимый воспользовался правом выйти под залог в размере 300 тысяч гривен, который решением апелляции был уменьшен от первоначального почти в 130 раз.
После вступления приговора в законную силу залог в размере 302 800 гривен будет возвращен Иванову.
Также судом отменен арест, наложенный постановлением следственного судьи на имущество подсудимого – земельный участок и жилой дом.