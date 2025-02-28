Это происходило во время сессии Одесского облсовета.

Сначала острой критикой отметилась депутат Юлия Чухало, которая заявила, что «документ — это не отчет, а фарс».

По ее словам, фонд заработной платы аппарата облсовета составил 42 миллиона гривен, из которых 25 миллионов пошли на премии и надбавки. Она также подчеркнула, что за год зарплаты аппарата выросли на 10 миллионов гривен.

Председатель облсовета Григорий Диденко ответил, что начисление зарплат происходит в соответствии с действующим законодательством.

Во время голосования решение не набрало необходимого количества голосов: за 41 — решение не принято.

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Депутат Михаил Шмушкович отметил «позитив» и заметил, что возможность обсуждения — это единственный плюс в этом отчете.

“Если в прошлый раз там было полно лжи, то сейчас пропала работа главного интегратора одесской области. В прошлый раз он привез в Украину 50 миллиардов долларов согласно своей работе, в этот раз к сожалению нет. Но в прошлом году началось производство НАБУ и это надо внести в отчет, потому что его (Григория Диденко) преследуют не за то, что он просто грабил Одесскую область во время полномасштабного вторжения, а потому, что группа Черновицких контрабандистов в Верховной Раде не проголосовала за запрет русской церкви. То есть наш глава практически святой. Я думаю, что это нужно добавить в отчет”, — подчеркнул Шмушкович.

После напряженных дискуссий и нескольких попыток голосования нашлось 43 голоса «за» и решение об утверждении отчета председателя облсовета было принято.

Напомним, в прошлом году депутаты фракции «Европейская Солидарность» преподнесли главе Одесского областного совета Григорию Диденко подарок — подушку с долларами.

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