Ключевые моменты:

Врач не учел аллергию пациента и назначил опасный препарат;

После укола у юноши развился анафилактический шок, он умер;

Медик пытался скрыть ошибку, изменив данные в медкарте.

Халатность врача: подробности дела

Одесские полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении врача-инфекциониста одной из городских больниц. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое привело к смерти пациента, а также в фальсификации медицинской карты.

По данным следствия, во время дежурства в приемном отделении врач осмотрел 18-летнего первокурсника и поставил ему диагноз ОРВИ и острый бронхит. Парень сообщил, что у него есть аллергия на два лекарственных препарата, однако врач не указал эту информацию в медицинской карте.

Несмотря на это, пациенту назначили лечение, в состав которого входил один из препаратов-аллергенов, который не только был опасен для юноши, но и не соответствовал поставленному диагнозу.

После госпитализации врач, зная об аллергии пациента, назначил внутрикожную пробу на этот препарат. После введения лекарства у юноши развилась тяжелая аллергическая реакция — анафилактический шок. Медики боролись за его жизнь, однако сначала была зафиксирована клиническая, а затем и биологическая смерть.

Читайте также: Заставляли есть с пола и пить масло: шокирующие подробности гибели 17-летнего курсанта в Одессе

Попытка скрыть ошибку и наказание

Следствие установило, что врач пытался скрыть свою халатность, внеся в медицинскую карту ложные сведения об отсутствии аллергических реакций и заверив их собственной подписью.

По ходатайству полиции суд отстранил медика от работы и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

29-летнему врачу предъявлено обвинение по двум статьям. Согласно действующему законодательству, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также: Ошибка ценой в 230 тысяч грн: в Одессе будут судить главбуха медучреждения