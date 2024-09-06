Главе Одесского облсовета подарили подушку с долларами (видео)

Перфоманс устроил глава фракции «Европейская солидарность» Михаил Шмушкович. Он вручил председателю совета Григорию Диденко подушку с купюрами, отметив, что она поможет ему лучше спать. Однако Диденко отказался от подарка и бросил его обратно в зал. В результате доллары из подушки рассыпались по полу.

Депутат от «Евросолидарности» Юлия Чухало отметила, что это подарок связан с обысками, во время которых, по информации СМИ, в доме у Григория Диденко изъяли наличные, которые были в подушке.

«На прошлой неделе в СМИ появилась информация об обысках у председателя Одесского областного совета. Это подарок от нашей фракции, чтобы вы легче спали каждую ночь», — сказала депутат.

Напомним, обыски у Диденко и его советницы Лилии Томашевской прошли на прошлой неделе. Официально причин обысков не сообщается, но одесская блогер и журналистка Ирина Гриб в своем телеграм-канале написала, что причиной обысков стали подозрения в возможных коррупционных действиях, касающихся реставрации Одесского областного лечебно-физкультурного диспансера.

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