Ключевые моменты:

Обновление санузлов в Сафьяновском сельском совете Измаила будет стоить почти миллион гривен.

В проекте предусмотрена установка подъемника для людей с ограниченной мобильностью.

Завершение работ намечено до конца 2025 года.

Будет установлен подъемник

По информации «Прозорро», в помещении Сафьяновского сельсовета Измаила состоится ремонт санузлов. На это потратят около миллиона гривен.

В рамках реконструкции будет установлен подъемник, облегчающий доступ к помещениям для людей с ограниченной мобильностью. Также за эти средства планируют сделать:

полную замену инженерных коммуникаций в санитарных комнатах;

приведение помещений в соответствие с действующими стандартами комфорта и доступности.

Работы должны быть выполнены до конца 2025 года.

