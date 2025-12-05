Ключевые моменты:

  • Обновление санузлов в Сафьяновском сельском совете Измаила будет стоить почти миллион гривен.
  • В проекте предусмотрена установка подъемника для людей с ограниченной мобильностью.
  • Завершение работ намечено до конца 2025 года.

Будет установлен подъемник

По информации «Прозорро», в помещении Сафьяновского сельсовета Измаила состоится ремонт санузлов. На это потратят около миллиона гривен.

В рамках реконструкции будет установлен подъемник, облегчающий доступ к помещениям для людей с ограниченной мобильностью. Также за эти средства планируют сделать:

  • полную замену инженерных коммуникаций в санитарных комнатах;
  • приведение помещений в соответствие с действующими стандартами комфорта и доступности.

Работы должны быть выполнены до конца 2025 года.

Напомним, что одесские депутаты поддержали проект строительства инклюзивного туалета в центре города, смета которого составляет 6 миллионов гривен. Подробнее об этом читайте в материале: В центре Одессы построят туалет по цене квартиры.

Читайте также: Одесса действительно поддерживает ВСУ? Сколько тратит средств и на что они идут.

 

