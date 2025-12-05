Ключевые моменты:
- Обновление санузлов в Сафьяновском сельском совете Измаила будет стоить почти миллион гривен.
- В проекте предусмотрена установка подъемника для людей с ограниченной мобильностью.
- Завершение работ намечено до конца 2025 года.
Будет установлен подъемник
По информации «Прозорро», в помещении Сафьяновского сельсовета Измаила состоится ремонт санузлов. На это потратят около миллиона гривен.
В рамках реконструкции будет установлен подъемник, облегчающий доступ к помещениям для людей с ограниченной мобильностью. Также за эти средства планируют сделать:
- полную замену инженерных коммуникаций в санитарных комнатах;
- приведение помещений в соответствие с действующими стандартами комфорта и доступности.
Работы должны быть выполнены до конца 2025 года.
