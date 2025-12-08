Ключевые моменты:

Ремонт в Пересыпском районе завершен, но сети не выдерживают одновременной нагрузки.

Электроснабжение подают посменно в течение суток, чтобы избежать аварий.

Одесситов просят экономить электроэнергию, а в городе продолжают действовать стабилизационные отключения.

Электроснабжение в Пересыпском районе: подача света по очереди

Как сообщалось ранее, 4 декабря, после ночной дроновой атаки часть Пересыпского района Одессы осталась без света. По данным ДТЭК Одесские электросети, ремонтные работы в Пересыпском районе завершены 7 декабря, однако резкое увеличение нагрузки привело к тому, что сеть не может выдерживать одновременное подключение всех потребителей. Чтобы не допустить новых аварий, свет включают поочередно в течение суток.

Энергетики обращаются к жителям с просьбой экономно использовать электроэнергию:

не включать сразу несколько мощных приборов;

пользоваться техникой поочередно.

Это помогает удерживать напряжение и ускоряет восстановление стабильного электроснабжения для всех жильцов района.

Сегодня, 8 декабря, по всему городу продолжают действовать стабилизационные отключения.

При этом графики стали жестче: для некоторых категорий потребителей суммарная длительность отключений достигает до 17 часов в сутки.

