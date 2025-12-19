Ключевые моменты:
- Туман видимость до 200-500 метров.
- Без осадков.
Погода в Одессе
Прогноз погоды 20 декабря 2025 года в Одессе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +2-4°С,
- днем +5-7°С.
Погода в Одесской области:
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура:
- ночью от -1°С до +4°С,
- днем +4-9°С.
Спросить AI: