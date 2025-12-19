Одесский Дом Руссова в тумане

Ключевые моменты:

  • Туман видимость до 200-500 метров.
  • Без осадков.

Погода в Одессе

Прогноз погоды 20 декабря 2025 года в Одессе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +2-4°С,
  • днем +5-7°С.

Погода в Одесской области:

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура:

  • ночью от -1°С до +4°С,
  • днем +4-9°С.

