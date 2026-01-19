Ключевые моменты:

В ночь на 19 января 2026 Одессу вновь атаковали вражеские дроны.

В городе работали силы ПВО, жители слышали взрывы, сообщалось о «прилете» в многоэтажный дом.

По данным городской военной администрации, повреждены жилые дома, коммерческие помещения и автосалон.

По предварительным данным городских властей, обошлось без человеческих жертв; на местах работают экстренные службы.

Ночная атака на Одессу 19 января: как это было

Сигнал воздушной тревоги в Одессе дали в 1:14. Сообщалось о движении группы «шахедов» со стороны Николаевской области первоначально в сторону Доброславва, а позже – Фонтанки и поселка Котовского.

Позже стало известно, что вражеских дронов не менее 13-ти, и все они движутся в сторону порта и центра города. Также мониторинговые каналы предупреждили об опасности для жителей Молдаванки, Черемушек и Таирова.

Вскоре одесситы услышали взрывы – это начали работу наши силы ПВО. А около двух часлв ночи Телеграм-каналы начали распространять информацию об очередном «прилете» в многоэтажку и даже опубликовали первые кадры произошедшего.

«От удара вынесло стены на 2-х этажах дома», – сообщали одесские ТГ-каналы.

Предварительно, пострадал один из жилкомплексов компании «Кадорр».

После двух часов ночи в Одессе дали отбой тревоги.

Что известно о последствиях атаки

Официальная информация о последствиях ночной атаки была обнародована утром 19 января.

По данным Одесской ГВА, в результате ночной вражеской атаки в Одессе «повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры».

«Взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона. К счастью, обошлось без пострадавших», – проинформировал Лысак.

В то же время подробностей о последствиях «прилета» в многоэтажку глава городской военной администрации не сообщал.

Напомним, ночью 18 января российские беспилотники атаковали юг Одесской области. Несмотря на работу ПВО, один из дронов повредил энергетический объект

Что сообщили в Одесской ОВА

Больше информации о последствиях ночной атаки предоставил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его данным, в результате ночной атаки пострадала жилищная, энергетическая и газовая инфраструктура. Есть пострадавший.

«В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом. Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры», – сообщил несколько минут назад глава ОВА.

Над ликвидацией последствий на местах атаки сейчас работают все соответствующие службы.

