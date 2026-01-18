Ключевые моменты:

Воздушная тревога закончилась повреждением объекта энергетики в Одесской области.

В результате атаки возник пожар — спасатели его быстро ликвидировали.

Пострадавших нет, но разрушено производственное здание.

Удар дронов по Одесчине: что известно

Согласно сообщению Главного управления ГСЧС в Одесской области, в ночь на 18 января вражеские дроны снова атаковали регион. Основной удар пришёлся по объекту энергетической инфраструктуры на юге области. В результате попадания начался пожар — горело одноэтажное административное здание и имущество на территории предприятия. Пожарные оперативно среагировали и ликвидировали огонь.

К счастью, никто не погиб и не пострадал. На месте продолжают работать профильные службы.

РФ продолжает давить на энергетику региона — ночью 17 января враг также бил по энергетике Одесской области. Тогда тоже был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

В настоящее время для города Одессы, части Одесского района и некоторых районных центров Одесской области введены аварийные отключения из-за повреждения оборудования после вражеских атак.

Такие удары свидетельствуют о продолжающейся тактике России — лишать регионы Украины света и тепла в зимний период.

Спасатели, энергетики и другие профильные структуры продолжают ликвидировать последствия атак. Правоохранители документируют очередные военные преступления против мирного населения.

