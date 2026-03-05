Ключевые моменты:

Атака РФ: 5 марта беспилотник ударил по Белгород-Днестровскому району Одесщины.

Повреждение: Школа и стадион рядом среди детей пострадавших нет.

Образовательный процесс перешел на дистанционный формат.

Что известно

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, 5 марта РФ нанесла удар по Белгород-Днестровскому району. Он добавил, что было зафиксировано попадание ударного беспилотника возле общеобразовательного учреждения.

В общем, поврежден стадион рядом с учебным заведением. В самом здании взрывной волной выбит остекление. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, устраняющие последствия. Олег Кипер сообщил, что образовательный процесс переведен в дистанционный формат.

Напомним, это уже вторая атака на регион за эти сутки. В ночь на 5 марта под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района, где после попадания начался пожар на территории базы отдыха.