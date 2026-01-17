Ключевые моменты:

Россия изучает атаки на подстанции АЭС Украины, чтобы принудить к капитуляции.

Отключение АЭС от сети приведет к массовым отключениям света и отопления для гражданских.

Устрашение Европы и Запада для ослабления помощи Украине.

Россия нацелилась на подстанции АЭС

По информации ГУР, чтобы заставить Украину согласиться с условиями капитуляции в войне, РФ изучает возможность ударов по ключевым элементам энергосистемы. Речь идет о подстанциях, питающих украинские атомные электростанции.

Кроме того, Москва намерена усилить запугивание европейских стран и Запада в целом, чтобы ослабить их помощь Украине, в частности, в противодействии российским террористическим авиаударам по энергетической инфраструктуре.

Уничтожение или повреждение этих подстанций позволит отключить энергоблоки АЭС от общенациональной сети, оставив украинцев без электричества и отопления.

По информации ГУР, к середине января 2025 года РФ провела разведку десяти таких критических объектов в девяти регионах Украины.

К слову, Шмигаль назвал Одесщину среди регионов с худшей ситуацией в эенергетике.

