Ключевые моменты:
- Сегодня днем, 15 января, россияне атаковали баллистической ракетой Черноморск.
- Перед ударом в Одесском районе объявили воздушную тревогу после сообщений о выходе баллистики с территории оккупированного Крыма.
- Предварительно зафиксирован «прилет».
- Официальных данных о последствиях пока нет.
В 13:42 в Одесском районе дали сигнал воздушной тревоги. До этого мониторинговые каналы сообщили о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма.
И спустя буквально пару минут грянул мощный взрыв. Предварительно, есть «прилет» в Черноморске. На месте очевидцы наблюдают столб дыма.
В 14:16 был дан отбой тревоги. Официальная информация о последствиях атаки на момент публикации данной новости еще не поступала.
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
Напомним, в ночь на 15 января юг Одесской области атаковали вражеские ударные беспилотники. Большую часть дронов удалось сбить, но в Белгород-Днестровском районе повреждена гражданская инфраструктура.
