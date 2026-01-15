Ключевые моменты:

Сегодня днем, 15 января, россияне атаковали баллистической ракетой Черноморск.

Перед ударом в Одесском районе объявили воздушную тревогу после сообщений о выходе баллистики с территории оккупированного Крыма.

Предварительно зафиксирован «прилет».

Официальных данных о последствиях пока нет.

В 13:42 в Одесском районе дали сигнал воздушной тревоги. До этого мониторинговые каналы сообщили о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

И спустя буквально пару минут грянул мощный взрыв. Предварительно, есть «прилет» в Черноморске. На месте очевидцы наблюдают столб дыма.

В 14:16 был дан отбой тревоги. Официальная информация о последствиях атаки на момент публикации данной новости еще не поступала.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в ночь на 15 января юг Одесской области атаковали вражеские ударные беспилотники. Большую часть дронов удалось сбить, но в Белгород-Днестровском районе повреждена гражданская инфраструктура.