Ключевые моменты:

Атака Ирана на Азербайджан: 5 марта иранские дроны ударили по аэропорту Нахичевань и гражданской инфраструктуре.

Реакция Баку: Минобороны Азербайджана осуждает нападения без военных оснований возлагает полную ответственность на Иран.

Азербайджан готовит меры по защите суверенитета и безопасности.

Иран отрицает причастность к атаке на Нахичевань.

Дроны ударили по аэропорту

По информации Министерства обороны Азербайджана, 5 марта вооруженные силы Исламской Республики Иран со своей территории атаковали беспилотниками международный аэропорт Нахичевань и другие объекты гражданской инфраструктуры в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана.

Стоит отметить, что Минобороны Азербайджана решительно осуждает эти атаки на гражданские объекты без военных оснований.

«Исламская Республика Иран несет полную ответственность за этот инцидент», — заявили в министерстве. Кроме того, в Минобороны сообщили, что готовят соответствующие меры по защите территориальной целостности, суверенитета Азербайджана, а также безопасности гражданского населения и инфраструктуры.

В Иране отрицали свою причастность к атаке БПЛА на аэропорт азербайджанского города Нахичевань 5 марта.

Напомним, Иран нанес ракетные и дроновые удары по восьми странам: Саудовской Аравии, ОАЭ, Катару, Кувейту, Бахрейну, Ираку, Иордании и Кипру. Эти бомбардировки стали реакцией на начальные атаки американской армии. В этих государствах оказались под угрозой базы США, нефтеперерабатывающие предприятия и суда в Ормужском проливе.