Запрещены перевалка, хранение и транспортировка всех аммиаксодержащих удобрений в портах Одесской области.



Решение инициировали Военно-морские силы из-за угрозы при обстрелах портов.



Теперь такие грузы перенаправляют в румынский порт Галац, откуда доставляют автотранспортом.

Аммиачную селитру запретили перевозить морем

Недавно мы сообщали, что «СБУ задержала двух ублюдков — агентов эрэфии: 29-летнего мужчину и 56-летнюю «женщину», которые готовили ракетный удар по складу с взрывоопасной аммиачной селитрой в одном из портов Одессы». Такой прилет по складу мог буквально «распылить» Одесский порт и прилегающие кварталы.

Так вот, последовала оперативная реакция от военных: импортерам запретили ввоз в украинские порты веществ на основе аммиака. То есть под запрет попали все минеральные удобрения. Инициировали это решение наши Военно-морские силы, увидевшие в таких грузах опасность с учетом обстрелов орками морпортов.

Как сообщила «Экономическая правда», есть запрет на перевалку, хранение, обработку, транспортировку и накопление всех аммиаксодержащих веществ. По этому же принципу, уточняет «ЭП», раньше запретили в порты т.н. Большой Одессы заходить танкерам с горючим.

Танкеры перенаправляли в украинские порты на Дунае, а вот с селитрой поступили строже: её вообще на Одесчине запретили отгружать! А порты в Николаеве и Херсоне парализованы орками. Так что теперь удобрения разгружают в порту Галац (Румыния), а дальше — автодорогами.

Почему взрывается аммиачная селитра

Напомним, что сама по себе аммиачная селитра не представляет опасности, но это кристаллическое вещество довольно чувствительно к теплу: уже при 32 градусах по Цельсию меняются его свойства. Если нитрат аммония хранится в ненадлежащих условиях, возможно самовозгорание.

Уже при 170 градусах начинается распад и выделяется закись азота. При сильном воспламенении аммиачная селитра распадается на воду, азот и кислород, чем объясняется ее разрушительная взрывная сила.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

На фото: аммиачная селитра в порту «Южный» (сейчас — «Пивденный») в 2020 году.