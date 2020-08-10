Трагедия в Бейруте: насколько реальны взрывы в порту Одессы?

Взрывы в порту Бейрута (Ливан) на прошлой неделе буквально потрясли весь мир. 220 погибших, тысячи раненых и сотни тысяч людей, оставшихся без крыши над головой. Среди пострадавших граждане многих стран. Погиб как минимум один гражданин Украины.

Что произошло в Бейруте?

4 августа в районе порта Бейрута (Ливан) произошло несколько взрывов. По официальной версии, причиной стало ненадлежащее хранение 2 750 т аммиачной селитры (нитрат аммония), которая находилась в порту с 2014 г. Она была доставлена в порт из Грузии на российском судне «Росус» в 2013 году. В Ливане судно арестовали и с тех пор оно стояло в местном порту.

А 4 августа, чтоб избежать краж, портовики хотели заделать небольшое отверстие, через которое воры могли попасть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация — загорелась хранившаяся там пиротехника, что в свою очередь привело к воспламенению селитры.

Убытки в результате трагедии еще подсчитывают, однако губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что они могут достичь $15 млрд.

Кстати, в 2013 году на судне работали и несколько одесситов. После ареста сухогруза работодатель бросил их без помощи и моряки с трудом вернулись на Родину.

В Одессе была бы Хиросима?

Аммиачную селитру переваливают на суда и через украинские порты. Делали это и в Одессе в группе частных терминалов ТИС, однако много лет лет назад отказались от этого.

«Хорошо помню время, когда на складах TIS одномоментно лежало по 200 тысяч тонн (в Бейруте было 2750 тонн – ред.) аммиачной селитры. Когда-то мы с существенной прибылью для себя переваливали до 3 миллионов тонн в год. Этот груз приносил почти 30% всего нашего дохода в те времена. Но в 2008-м перестали. Совсем. Навсегда.

Мой отец, руководивший тогда компанией, дал указание прекратить работать с селитрой из соображений безопасности. При попадании очень небольшого количества дизельного топлива — а в порту его хватает — селитра превращается во взрывчатое вещество игданит. А еще у нас там рядом угольный терминал… Случись что, это была бы Хиросима», – написал в Фейсбук совладелец группы ТИС Андрей Ставнитцер.

Главный инженер группы ТИС Виталий Котвицкий в интервью Лига.net отметил, что на данном этапе объемы перевалки селитры через порты Украины минимальны.

«В целом, грузопоток минеральных удобрений в Украине сильно иссяк, сейчас редко можно встретить партии свыше 30 000 тонн. В основном, это от 3000-7000 тонн. С такими небольшими грузопотоками прекрасно справляется Николаевский, Херсонский, Белгород-Днестровский порты», – отметил Котвицкий.

Тем не менее, сразу после трагедии в Бейруте украинские СМИ рассказали, что потру «Южный» хранится более 9 тыс. тонн селитры под открытым небом. И опубликовали фото, где видно большое скопление биг-беков (огромных мешков) на причале.

В Администрации морских портов Украины подтвердили, что селитра в Южном есть, но отметили, что перевалка ее в биг-бэках безопасна, в отличие, если бы ее перегружали навалом. Однако этот способ перевалки селитры в Южном не используют, отметили в АМПУ.

Что у соседей?

Перегружают селитру в порту Херсон. Но соучредитель и директор компании RISOIL S.A (она взяла Херсонский морпорт в концессию) Шота Хаджишвили в комментарии Latifundist.com отметил, что работать можно с любым грузом, соблюдая меры предосторожности.

«По селитре работаем в Херсоне. Она приходит навалом, порт насыпает в бигбеги и выдаёт на вагоны или авто. В целом нужно работать с любым грузом, но с каждым — по всем стандартам безопасности. Например, шрот тоже опасный груз, или уголь. Предлагаете с ними не работать?», – отметил Шота Хаджишвили.

Известно также, что, в Николаевском морском порту почти год хранились более трех тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры.

В сентябре 2018 года туда прибыло судно “Тузла” с грузом селитры общим весом 3,217 тыс. тонн. После чего ее выгрузили на причал №12. Но, по данным АМПУ селитру уже год как вывезли из Николаевского морпорта.

Таким образом, по официальной версии АМПУ угрозы пока нет.

Селитра: какой она бывает?

Селитра бывает двух марок – А и Б. Б – это удобрение, в основном его и переваливают в украинских портах.

Селитра марки А – сырье для изготовления промышленной взрывчатке. Именно такой груз и хранился в Бейруте.

Как рассказал российскому изданию «Медиазона» бывший капитан судна Борис Прокошев, товар направлялся на завод Fabrica de Explosivos. Он как раз занимается производством промышленной взрывчатки и расположен в Мозамбике.

В некоторых странах, кстати, селитру запретили. Например. В Китае ее еще в 2002 году отнесли к категории взрывоопасных веществ и запретили ввозить в страну. После Китая также в США и Мексике ввели ограничение на продажу селитры. А импорт селитры запретили в Колумбии и на Филиппинах запретили ее импортировать.

Какие правила хранения селитры в Украине?

В Украине также действуют нормы по хранению селитры. Согласно этим правилам, аммиачная селитра в случае нагрева до 210 градусов может загореться. А в замкнутом пространстве при этой температуре может и взрываться.

Кроме того, аммиачная селитра может взорваться от сильного удара, в том числе ударов взрывной волны, а также детонировать вследствие воздействия высокой температуры в условиях пожара.

А на открытых площадках взрываться практически не способна, может лишь гореть. При этом гарантийный срок хранения аммиачной селитры сейчас в Украине составляет всего 6 месяцев.

В Николаеве, напомним, хранили немного дольше.

Какие меры примут в Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля срочно проверить обращение в Украине с опасными материалами и принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

“Прошу Вас срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, и по результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования”, – сказано в обращении президента.

Кроме этого, Зеленский отметил важность разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, которые позволят осуществить необходимые действенные меры для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

А то вдруг рванет?

Фото: РБК-Украина, Латифундист, Деловая столица