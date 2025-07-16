Ключевые моменты:
- СБУ предотвратила масштабную диверсию: фсб готовила ракетный удар по складу селитры в порту Одесской области;
- Задержаны два агента: 29-летний мужчина устроился разнорабочим в порт, а его 56-летняя сообщница помогала с логистикой и поджогами на железной дороге;
- У злоумышленников нашли боевые гранаты и доказательства шпионажа. Им инкриминируется госизмена и незаконное обращение с оружием. Грозит пожизненное заключение.
Как установило расследование, задачей агентов было установить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе. В случае «положительного ответа» от информаторов, рашисты собирались нанести по объекту ракетный удар, который должен был вызвать масштабные разрушения.
По материалам дела, вражескими агентами оказались 29-летний местный житель и его 56-летняя соратница.
Чтобы выполнить вражеское задание, информатор фсб устроился разнорабочим в порт, где начал отслеживать прибытие морских грузов.
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Агент, обнаружив резервуары, заполненные селитрой, сразу доложил об этом куратору, а также отправил ему соответствующие координаты.
Сотрудники СБУ задержали российского информатора и провели мероприятия для обеспечения безопасности портовой инфраструктуры Одесской области. Среди прочего, с места потенциального удара рашистов был вывезен весь объем селитры.
Кроме того, Служба безопасности задержала сообщницу агента. Установлено, что она на своем авто возила фигуранта на «тестовые задания» врага, в частности на поджоги релейных шкафов компании «Укрзалізниця».
Во время обысков у агентов найдены доказательства работы на врага, а также боевые гранаты.
Обоим задержанным агентам инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УКУ).
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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