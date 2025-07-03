Ключевые моменты:

В Украине все больше случаев, когда российские спецслужбы используют почтовые сервисы для убийства наших сограждан;

То, что отправителем посылки значится знакомый человек – не гарантия безопасности;

Прежде чем получить неожиданную посылку, уточните, действительно ли отправитель знает о ее существовании.

Опасные посылки

Исходя из веками проверенной и самой жизнью подтвержденной формулы – «Владеешь информацией – владеешь ситуацией», информируем наших читателей о чрезвычайном происшествии, которое, к счастью, не случилось недавно в одном из почтовых отделений многострадального Херсона. Но нет ни малейших гарантий, что то же самое не повторится в Одессе.

Некий гражданин получил на мобилку уведомление о том, что в отделение на его имя поступила посылка от его, скажем так, знакомого, и ее следует забрать. Да, с отправителем у этого гражданина были какие-то контакты, в мобилке был его номер телефона.

Все же у оказавшегося человеком думающим гражданина возникли смутные сомнения: с какого, извините, перепуга мне, без разговора, без предварительной договоренности шлют посылку неизвестно, с чем?! И гражданин позвонил отправителю, который оказался никаким не отправителем и ни сном, ни духом не ведал, кем и что было отправлено от его имени.

Единственно разумным решением было – посылку не получать! Немедленный следующий звонок несостоявшегося получателя посылки был, точно не сообщается, то ли в полицию, то ли в ГСЧС. Что ж, он теперь имеет полное право в эту июльскую дату отмечать свой второй день рождения: в посылке взрывотехники обнаружили мину замедленного действия. Она должна была сработать при вскрытии упаковки.

По имеющимся данным, получатель – военнослужащий ВСУ, так что нет ни малейших сомнений в том, что посылка со смертью была отправлена кем-то из пособников российских террористов, «взломавших» мобилку военного и узнавших его контактеров.

При этом хочу заверить уважаемых читателей, что причастность или непричастность к армейской службе вовсе для варваров-орков роли не играет. Их сверхзадача – убивать людей. Нелюди охотятся за людьми. За всеми и за каждым. Им кажется недостаточным террор только «шахедами» и баллистикой. И они вполне могут масштабировать эту свою варварскую рационализацию – направлять гранату в посылке. Так что будьте настороже! Добра вам, одесситы!

Взрыв скутера в Харькове

К сожалению, не всегда такие теракты получается предотвратить. Что еще раз подтверждает – нельзя терять бдительность.

Так, 20 июня в Харькове произошел взрыв скутера, переданного военным ВСУ под видом «волонтерской помощи». В результате инцидента погиб 26-летний военнослужащий, а 29-летний получил тяжелые ранения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в Национальной полиции.

По данным следствия, 19-летняя местная жительница, завербованная через Telegram, заложила взрывчатку в багажник скутера. Взрывное устройство было активировано дистанционно российскими спецслужбами через скрытую камеру.

Подозреваемую задержали в тот же день, ей грозит пожизненное заключение по статье о теракте. Российские спецслужбы завербовали ее, когда она искала работу в одном из телеграм-каналов.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса