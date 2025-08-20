Ключевые моменты

В Измаиле обсуждают строительство обходной автодороги к порту.

Цель — вывести транспортный поток за пределы жилой застройки.

Проект разрабатывает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Как сообщили в Измаильской районной госадминистрации, 19 августа состоялось рабочее совещание с участием заместителя начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Владимира Коломийца и представителей районной и местной власти.

Главная цель проекта — вывести транспортный поток, направляющийся в Измаильский морской торговый порт и на трассу М-15 Одесса–Рени, за пределы жилых районов города. Сейчас ведется разработка технико-экономического обоснования строительства.

По итогам совещания согласовали стратегию дальнейшего проектирования. Все участники получили задания проработать возможные варианты прохождения автотрассы с учетом сложных условий: пересечения с железной дорогой, прохождения вдоль газопровода, лесополос и земельных участков, находящихся в аренде.

Напомним, в Одессе внесены ряд изменений в организацию дорожного движения в центральной части города в связи с ремонтом транспортной эстакады Одесского морского порта.

