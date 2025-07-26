Ключевые моменты:

СБУ задержала диверсантов, готовивших удар по стратегическому объекту в порту.



Аммиачная селитра — крайне опасное вещество, которое уже становилось причиной массовых трагедий.



Автор проводит параллели с известными катастрофами и поднимает вопрос справедливого наказания.

Гибель “Цесаревича”

Вы верите в совпадения, уважаемые читатели? Вот вам недавняя ситуация. Добрых полдня беспрерывно исполнял я супружеский долг (ну что вы, при чем тут ЭТО, я квартиру убирал). После этого был отпущен на заслуженный отдых, порылся в Инете и наткнулся на понравившийся мне ещё 100 лет назад советский фильм «День ангела» (1968 год) режиссёра Станислава Ростоцкого с великолепным Николаем Крючковым в главной роли.

Не видели?! Найдите возможность посмотреть, не пожалеете, зуб даю на операцию, как у нас во дворе клялись. Уж простите, но в 2-х словах должен рассказать. На борту пассажирского парохода «Цесаревич» вспыхнул пожар в трюме, где находился неофициально с разрешения боцмана (Крючков) попавший туда опасный груз — нитроцеллюлоза. При нагреве она легко воспламеняется и может детонировать — особенно в закрытом пространстве. В фильме — «хэппи энд»: людей успевают высадить в шлюпки до того, как мощный взрыв разнес судно на мелкие осколки. На «Цесаревиче» остался один лишь человек — боцман…

“Рядовая” новость

И вот — как вам совпадение! Буквально на следующий же день, 6 июля 2025 года, на многих украинских СМИ читаю, что СБУ задержала двух ублюдков — агентов эрэфии: 29-летнего мужчину и 56-летнюю «женщину», которые готовили ракетный удар по складу с взрывоопасной аммиачной селитрой в порту Одессы.

Здесь чуть отвлекусь. Мой ныне покойный отец(царство ему небесное) в мои юные годы, когда (это случалось не часто) был недоволен моими школьными достижениями, ворчал «Лень раньше тебя родилась». Что ж, сегодня, много десятилетий спустя, я адресую этот упрек к многим украинским СМИ (я их немало промониторил). Они, сообщив о попытке двух недочеловеков взорвать в порту этот химикат, поленились сообщить, что это не прецедент, т.е. не первый случай!

И я вовсе не имею в виду киношный взрыв парохода нитроцеллюлозой, которая, в принципе, является «ближайшей родственницей» аммиачной селитры по взрывоопасности.

Бейрутская катастрофа

Нет, я напоминаю, что ровно 5 лет назад, 4 августа 2020 года в порту Бейрута (Ливан) вспыхнул пожар в складе пиротехники, а спустя полминуты прогремел огромный, просто адский взрыв — сдетонировало 2750 тонн аммиачной селитры.

Погибли более 200 человек, ранены были около 7 000, пострадали более 300 000 жителей, было повреждено примерно 77 000 квартир. Материальные убытки оцениваются от $3,8 млрд до свыше $15 млрд. Взрыв по минимуму был оценен эквивалентом в 1000–1500 тонн тротила (мощность ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму — 20 тысяч тонн).

В Инете можно увидеть скриншоты переписки одесских ублюдков с орком-заказчиком, там фигурирует 2790 тонн аммиачной селитры. Погуглил: в авиабомбе ФАБ-500, нередко применяемой орками, «всего» 200 кг взрывчатки. Т.е. 2790 тонн это 13950 таких полутонных бомб…

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Как наказать виновных

Мне очень не хочется проводить параллели между Бейрутом и Одессой в плане воможных разрушений нашей «жемчужины у моря»… Так что респект и низкий поклон нашей СБУ!

А знаете, что больше всего бесит в этой ситуации? Стандартная фраза в большинстве стандартных СМИ: «Возможное наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества».

Позвольте автору этих строк высказать своё, субъективное, мнение, акцентируя на том, что оно выходит за рамки наших законов и т. н. «европейскости». И не совпадает с мнением нашей редколлегии. Вот это моё мнение: на кой фиг нам их имущество? Что там может быть, кроме нестираных трусов?! И на кой фиг нам их кормить и содержать в тюрьме?

При наличии подтверждающего их вину решения суда я бы конфисковал у этих подонков для донорских целей только внутренние органы, да и то, если они не сильно проспиртованы различными бормотухами.

Это было бы максимально справедливо. Безусловно, это не реально. Но зато, надеюсь, реальна поддержка моего мнения многими нашими читателями. Надеюсь, что большинством.

Что такое аммиачная селитра и чем опасен ее взрыв

А теперь, как в кино про Штирлица: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.

Аммиачная селитра — это белая кристаллическая соль, которую можно довольно дешево производить из аммиака и азотной кислоты. Она легко растворяется в воде, выделяет при реакции много тепла и часто используется в качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве.

Сама по себе аммиачная селитра не представляет опасности, но это кристаллическое вещество довольно чувствительно к теплу: уже при 32 градусах по Цельсию меняются его свойства.

Если нитрат аммония хранится в ненадлежащих условиях, возможно самовозгорание. Уже при 170 градусах начинается распад и выделяется закись азота. При сильном воспламенении аммиачная селитра распадается на воду, азот и кислород, чем объясняется ее разрушительная взрывная сила.

Взрывы аммиачной селитры — не редкость. Одной из крупнейших катастроф с нитратом аммония стал взрыв в 1921 году, в немецком Оппау. Тогда на аммиачном заводе BASF сдетонировали 400 тонн удобрений, состоящих из сульфонитрата аммония. В результате двух взрывов погибли 559 человек, 1977 получили ранения разной степени тяжести, а здание завода почти полностью было разрушено. Звуки взрывов были слышны за 300 километров в Мюнхене.

Еще более разрушительный взрыв аммиачной селитры произошел в порту города Тексас-Сити (США) в 1947 году. Причиной стал пожар на борту французского судна «Гранкан», который привел к детонации около 2100 тонн нитрата аммония. Взрыв повлек за собой цепную реакцию на близлежащих судах и нефтехранилищах. Погиб 581 человек, более 5 тысяч пострадали. В результате в городе вспыхнул сильный пожар и количество жертв увеличилось. В итоге погибли около полутора тысяч человек, несколько сотен пропали без вести.

В 2015 году в китайском портовом городе Тяньцзинь взорвались 800 тонн аммиачной селитры на складе. Погибли 173 человека, 797 человек были ранены, восемь человек пропали без вести. Взрывная волна достигала десятков километров в радиусе, более 300 зданий были уничтожены или повреждены.

В 2013 году 14 человек погибли в результате взрыва аммиачной селитры на фабрике удобрений в Техасе. В 2001 году во французской Тулузе в результате взрыва нитрата аммония погиб 31 человек.

Теперь ясно, что могло быть с Одессой? И чего заслужили недоумки — пособники орков?

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На заглавном фото: последствия взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута; если бы план россиян удался — Одесский порт выглядел бы также.