Ключевые моменты:

Сегодня днем враг ударил по портам Одесской области ракетами и дронами.

В результате атаки один человек погиб, восемь пострадали.

Повреждены здания, транспорт и контейнеры с маслом.

РФ атаковала порты «Черноморск» и «Пивденный»

Днем 7 января российская армия нанесла комбинированный удар по портам Одесчины — использовались как ракеты, так и дроны.

По информации Одесской областной и городской военных администраций, повреждена припортовая инфраструктура: административные здания, грузовые автомобили и контейнеры с подсолнечным маслом.

К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Еще восемь получили ранения — им уже оказывают медицинскую помощь.

РФ атаковала порты «Черноморск» и «Пивденный», уточнили в Администрации морских портов Украины.

В порту «Черноморск» в результате атаки дронами загорелись контейнеры с маслом. Пострадали два человека.

Порт «Пивденный» подвергся ракетному удару, в результате — один человек погиб, есть пострадавшие. Здесь повреждены административное здание и объекты инфраструктуры.

На месте работают все необходимые службы — продолжается ликвидация последствий удара. Власти подчеркивают: несмотря на атаку, порты продолжают работать.

Это уже не первый случай, когда Россия целенаправленно бьет по портовой инфраструктуре, которая играет ключевую роль в экспорте украинского продовольствия и мировой продбезопасности. Такие удары — попытка подорвать экономику и разрушить морскую логистику региона.

Растительное масло, попавшее в море после обстрела порта «Південний» 20 декабря, может превратиться в плотный слой на дне моря и повлечь за собой массовую гибель фауны.