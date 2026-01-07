Ключевые моменты:

Днем 7 января зафиксирована атака дронов-камикадзе на южную часть Одессы и Черноморск.

После сигнала тревоги Воздушные силы сообщили о движении до 10 «шахедов» с моря

В районах Совиньон, Таирова и Лиманка были слышны взрывы, вероятен «прилет».

Сообщается об угрозе новых групп «шахедов» с моря.

После (к слову, уже не первого за сегодняшний день) сигнала воздушной тревоги, который был дан в 14:32, Воздушные силы сообщили о движении группы «шахедов» из акватории Черного моря курсом на Одессу-Черноморск.

«Сектор Черноморск – Совиньон – Таирова, Лиманка – в укрытие! До 10 шахедов к нам», – предупредили мониторинговые каналы.

И вскоре жители указанных районов услышали взрывы – это начали боевую работу наши силы противовоздушной обороны.

«Черноморский Порт, в укрытие! Работа ПВО», – пишут местные Телеграм-каналы.

Вскоре стало известно, что первая партия «шахежов» успешно ликвидирована. Тем не менее, сообщается, что в море собирается новая группа ударных дронов.

Также Телеграм-каналы пишут, что после одного из взрывов одчевидцы наблюдают дым.

Подробности на данный момент неизвестны.