Ключевые моменты:
- Днем 7 января зафиксирована атака дронов-камикадзе на южную часть Одессы и Черноморск.
- После сигнала тревоги Воздушные силы сообщили о движении до 10 «шахедов» с моря
- В районах Совиньон, Таирова и Лиманка были слышны взрывы, вероятен «прилет».
- Сообщается об угрозе новых групп «шахедов» с моря.
После (к слову, уже не первого за сегодняшний день) сигнала воздушной тревоги, который был дан в 14:32, Воздушные силы сообщили о движении группы «шахедов» из акватории Черного моря курсом на Одессу-Черноморск.
«Сектор Черноморск – Совиньон – Таирова, Лиманка – в укрытие! До 10 шахедов к нам», – предупредили мониторинговые каналы.
И вскоре жители указанных районов услышали взрывы – это начали боевую работу наши силы противовоздушной обороны.
«Черноморский Порт, в укрытие! Работа ПВО», – пишут местные Телеграм-каналы.
Вскоре стало известно, что первая партия «шахежов» успешно ликвидирована. Тем не менее, сообщается, что в море собирается новая группа ударных дронов.
Также Телеграм-каналы пишут, что после одного из взрывов одчевидцы наблюдают дым.
Подробности на данный момент неизвестны.