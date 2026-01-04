Ключевые моменты:

55-летний одессит за одну ночь уничтожил 10 мусорных баков в Киевском районе, сумма ущерба составила более 49 тыс. грн.

Полицейские задержали мужчину прямо на месте преступления, мотивы его поступка сейчас выясняет следствие.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО с возможностью выхода под залог, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в областном управлении полиции, поздним вечером в конце декабря 2025 года он один за другим поджег десять мусорных баков, расположенных вдоль проезжей части.

Пожар заметили прохожие и вызвали спасателей. Огонь удалось оперативно потушить, благодаря чему никто из людей не пострадал. Однако коммунальное имущество было практически полностью уничтожено: ущерб городу оценили более чем в 49 тысяч гривен.

Подозреваемого полицейские задержали «по горячим следам» неподалеку от места происшествия. Что именно заставило одессита воевать с мусорными контейнерами – пока неизвестно, следствие устанавливает мотивы.

На данный момент фигуранту уже сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает суровое наказание – до десяти лет лишения свободы.

Сейчас поджигатель находится под стражей. Он может выйти на свободу только в случае внесения залога, сумма которого в пять раз превышает нанесенный им ущерб – 242 240 гривен.

