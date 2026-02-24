Ключевые моменты:

РФ атаковала Одессу 193 раза за 4 года войны.

Повреждены 1200 жилых домов, погибли 145 одесситов, среди них 10 детей.

В Украине более 16 тысяч погибших мирных жителей.

Все можно вернуть, но не жизнь

По случаю четвертой годовщины полномасштабной войны в Одессе состоялась специальная встреча Черноморского форума безопасности «IV года – IV уроки» на котором глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что РФ за период полномасштабного вторжения атаковала Одессу 193 раза. Чиновник подчеркнул, что в реестр поврежденного имущества внесено более 1200 жилых домов. К сожалению, война унесла жизни 145 жителей Одессы, среди которых 10 детей. Пострадали 635 человек, из них 32 ребенка получили ранения разной степени тяжести.

Лысак отметил, что за каждым разрушенным жильем стоят человеческие судьбы и воспоминания, но все это можно восстановить.

Добавим, что, по официальным данным, погибли около 16 тысяч мирных жителей в Украине, однако реальная цифра может достигать 70 тысяч. Повреждены или разрушены 280 тысяч жилых домов. Это фактически одно жилье на каждого шестого украинца.

Напомним, 23 февраля российские дроны снова атаковали Одесщину. Два человека погибли, десятки объектов получили повреждения, а спасатели ликвидировали пожары всю ночь.